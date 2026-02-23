- Дата публікації
Де ховаються генерали армії РФ: роспропаганда показала відео секретного бункера
У сюжеті пропагандистів — тунелі, бетонні перекриття та онлайн-контроль дронів. Поява кадрів перед річницею вторгнення свідчить про небажання Кремля згортати війну.
Перед річницею вторгнення в Україну РФ продемонструвала військові бункери.
Про це йдеться у сюжеті пропагандистських медіа, передає Телеграм- канал «Радник»
Російські пропагандистські ресурси оприлюднили кадри з підземного командного пункту, який позиціонують як надзахищений об’єкт, здатний витримати масштабні удари.
У сюжеті йдеться про так званий тунель «Схід», який нібито почали будувати ще 1969 року силами метробудівців. За словами авторів сюжету, було прокладено кілометри підземних ходів, а сам об’єкт додатково заглибили для максимальної безпеки.
Пропагандисти наголошують, що тунелями можна пересуватися на автомобілі типу УАЗ, а за габаритами там «легко пройдуть навіть танки». Зверху — кілька метрів захисного шару: бетонні плити, дерев’яні перекриття та насип ґрунту. Усе це, як стверджується, має витримати удари танків і авіабомб.
«Серце підземного командного пункту — ситуаційний центр», — йдеться у сюжеті.
На оприлюднених кадрах видно монітори, на які в режимі онлайн передається зображення з розвідувальних та ударних дронів.
Кремль щосили демонструє готовність продовжувати війну
Поява таких матеріалів саме напередодні річниці вторгнення виглядає як свідомий сигнал, що очільник РФ Володимир Путін не лише не демонструє готовності до завершення війни, а й підкреслює свою підготовку до її продовження. Акцент на захищених бункерах і системах управління бойовими діями робиться заради намагання показати витривалість військової машини та готовність до тривалого протистояння.
Тим часом втрати РФ на фронті катастрофічні. За кількістю загиблих і знищеної техніки росіяни перетнули нову психологічну позначку. Так, днями стало відомо, що станом на лютий ЗСУ знищили 1 258 890 солдатів Російської Федерації. Лише за добу 20-21 лютого було ліквідовано ще 1010 військових.