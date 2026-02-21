- Дата публікації
Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку
Росіяни втратили також техніку. Зокрема, один вертоліт.
Станом на ранок 21 лютого ЗСУ знищили 1 258 890 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1010 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ у війні:
особового складу – близько 1 258 890 (+1 010) осіб
танків – 11 685 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 063 (+3) од.
артилерійських систем – 37 429 (+42) од.
РСЗВ – 1 651 (+2) од.
засоби ПП – 1 303 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 348 (+1) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 140 408 (+1 527) од.
крилаті ракети – 4 314 (+0) од.
кораблі / катери – 29 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 79 295 (+183) од.
спеціальна техніка – 4 073 (+0) од.
Як повідомлялося, ввечері 20 лютого військовий завод в Удмуртії вразили "Фламінго". Місто Воткінськ, що в республіці Удмуртія, розташоване на відстані понад 1400 км від кордону з Україною.