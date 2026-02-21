ТСН у соціальних мережах

Війна
224
1 хв

Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

Росіяни втратили також техніку. Зокрема, один вертоліт.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ у війні.

Втрати РФ у війні зросли ще на тисячу загарбників. / © Associated Press

Станом на ранок 21 лютого ЗСУ знищили 1 258 890 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1010 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ у війні:

  • особового складу – близько 1 258 890 (+1 010) осіб

  • танків – 11 685 (+1) од.

  • бойових броньованих машин – 24 063 (+3) од.

  • артилерійських систем – 37 429 (+42) од.

  • РСЗВ – 1 651 (+2) од.

  • засоби ПП – 1 303 (+0) од.

  • літаків – 435 (+0) од.

  • гелікоптерів – 348 (+1) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 140 408 (+1 527) од.

  • крилаті ракети – 4 314 (+0) од.

  • кораблі / катери – 29 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 79 295 (+183) од.

  • спеціальна техніка – 4 073 (+0) од.

Як повідомлялося, ввечері 20 лютого військовий завод в Удмуртії вразили "Фламінго". Місто Воткінськ, що в республіці Удмуртія, розташоване на відстані понад 1400 км від кордону з Україною.

224
