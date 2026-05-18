Комусь доведеться різко змінити плани, а хтось отримає шанс на новий старт: гороскоп на тиждень 18–24 травня

Тиждень проходить під впливом карт Вершник — Корабель — Сонце.

Це комбінація швидких подій, руху вперед і позитивного результату.

Загальна енергія тижня

Події розгортатимуться динамічно.

Можливі новини, поїздки, нові знайомства або рішення, які змінять звичний ритм життя.

І хоча спочатку зміни можуть лякати, у підсумку вони виявляться корисними.

Овен

Тиждень активних дій і швидких рішень.

Не відкладайте те, що можна зробити зараз.

Телець

Можливі зміни у планах або звичному ритмі.

Гнучкість стане вашою перевагою.

Близнята

Новини або контакти можуть відкрити новий напрям.

Будьте уважні до можливостей.

Рак

Емоційно насичений період.

Важливо не зациклюватися на минулому.

Лев

Один із найсильніших знаків тижня.

Є шанс отримати визнання або хороший результат.

Діва

Тиждень змусить швидко адаптуватися до нових обставин.

Не все піде за планом — і це нормально.

Терези

Важливий вибір або рішення щодо майбутнього.

Внутрішньо ви вже знаєте відповідь.

Скорпіон

Може відкритися правда, яку довго приховували.

Це допоможе розставити все по місцях.

Стрілець

Період руху і нових шансів.

Можливі поїздки або цікаві пропозиції.

Козоріг

Тиждень перевірить на витримку.

Не поспішайте з висновками.

Водолій

Нові знайомства або контакти можуть виявитися дуже важливими.

Не ізолюйте себе від людей.

Риби

Завершення одного етапу і поступовий перехід до нового.

Ви відчуєте полегшення.

Це тиждень руху, новин і рішень, які можуть змінити напрям подій.

І саме готовність до змін стане вашим головним ресурсом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

