Валерій Федорчук у подкасті Дениса Бойка: про відмову від "Динамо", знайомство з дружиною і тренування "Кривбасу"

Дивіться новий випуск YouTube-шоу Дениса Бойка, гостем якого став відомий український футболіст Валерій Федорчук

Денис Бойко та Валерій Федорчук

У новому випуску подкасту на YouTube-шоу Дениса Бойка гостем став футболіст, який пройшов шлях від ФК "Львів" до фіналу Ліги Європи, а також нинішній асистент головного тренера ФК "Кривбас" Валерій Федорчук.

Колишній футболіст розповів про старт кар'єри, найяскравіші моменти та роботу тренера.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

Успіхи ФК "Львів" і гра на болоті

До ФК "Львів" Валерій Федорчук приєднався 2007 року в ролі півзахисника. Того ж сезону команда вийшла до Прем'єр-ліги і здобула друге місце у чемпіонаті. Щоправда, вже за результатами наступного сезону ФК "Львів" знову опустився до Першої ліги. Футболіст ділиться припущеннями щодо формули нетривкого успіху клубу:

"У нас підібралися гравці, які були голодні до футболу й хотіли себе проявити. (У сезоні 2008/2009 — ред.) нам не вистачило одного пункта, щоб залишитися у Прем'єр-лізі. Немає стабільності, досвіду… Поки є емоції, вони можуть дати якийсь результат. Коли емоції закінчуються, а немає майстерності — на цьому все"

У подкасті пригадали й унікальну гру львів'ян проти харківського "Металіста" у березні 2009 року: тоді команди змушені були бігати в болоті.

"З 12 ночі почався мокрий сніг, він почав просто засипати. Ми бачили, як працівники прибирали це все, як вони намагалися врятувати ситуацію, але поле вийшло як каша: болото зі снігом. У перерві я ноги спиртом розтирав бо підошва просто відмерзла"

Федорчук ділиться: розпорядження не переносити гру віддав делегат, адже "Металіст" і "Динамо" саме боролися в Кубку УЄФА й чемпіонаті. 

"Після цієї гри "Металіст" по-футбольному "поплив". Їм було дуже важко після цього"

Знайомство з дружиною, яка виявилася донькою президента ФК "Львів"

З дружиною Оленою Валерій Федорчук познайомився у Києві в офісі президента клубу ФК "Львів" Юрія Кіндзерського. Ділиться: не знав, що дівчина його донька.

"Я вже поспілкувався з президентом і сидів на диванчику, чекав водія. І тут виходить дівчинка така: "Привіт, як справи?" Вона працювала в офісі. Я запросив її на каву, ми почали спілкуватися, потім бачилися-бачилися і так все переросло... Троє дітей"

Тесть спершу не сприйняв Валерія:

"У нас на початку були натягнуті стосунки, але через деякий час він мені таку класну штуку сказав: "Як футболіст ти був противним, вимогливим, але як чоловік моєї доньки… я розумію, що можу бути в тобі впевненим". Після цього у нас ідеальні стосунки"

Відмова від пропозиції з "Динамо"

На початку 2010-го Федорчук підписав 4-річний контракт з ФК "Дніпро", який придбав футболіста за 600 тисяч доларів. Щоправда, це був не єдиний його варіант — президент "Динамо" Ігор Суркіс запропонував перейти до київського клубу. 

"Я ухвалив рішення (рухатися) з "Дніпром" і йти в оренду в "Кривбас". Зателефонував через два дні Ігорю Михайловичу і сказав, що відчуваю, що зараз це для мене правильне рішення, але я вірю, що в майбутньому... Це моя мрія — грати в "Динамо""

Пояснив і причини відмови від омріяної команди:

"Я чогось собі думав, що в "Динамо" не зможу грати. І оце відчуття, що я зараз буду виходити на заміну… І ще психологічний бар'єр: ти розумієш рівень гравців і не до кінця себе там бачиш"

Щоправда, після "Дніпра" і Ліги Європи  Федорчук таки підписав контракт з "Динамо", де грав півтора роки.

"Кривбас": помилки й перспективи

У ФК "Кривбас" Валерій Федорчук провів п'ять років ігрової кар'єри, а нині працює асистентом головного тренера. Команда з перемінним успіхом виступає в українській Прем'єр-лізі.

"У нас молода команда, багато легіонерів. У кожного гравця є профайл, найкращі якості, але не вистачає досвіду. Коли легіонер приїжджає з іншої країни у наш чемпіонат, йому потрібен час. Вони не звикли грати на такій інтенсивності"

Водночас Федорчук переконаний, що результати зміняться на краще:

"Футбол для того, щоб забивати голи і вигравати матчі. Якщо ти не зможеш забивати, сидіти в партері всю гру не цікаво. У нас команда не тільки пропускає багато м'ячів, а й забиває"

Асистент тренера згадав і матч з "Динамо" 26 квітня, де "Кривбас" програв з рахунком 5:6, хоч у першому таймі вигравав 4:1.

"З точки зору досвіду цікавий матч. Коли ми вигравали 4:1, після першого тайму, я зайшов до футболістів в роздягальню. Дивився на них і розумів, що "Динамо" може змінити перебіг гри. Я просив капітана команди зібрати гравців і пояснити, що це ще не виграшна гра, ще все може змінитися"

У подкасті футболіст розповів також про успіхи синів в італійському футболі, Лігу Європи 2014-2015 і пропозиції з-за кордону.

Нагадаємо, що інтерв'ю з Валерієм Федорчуком вийшло на YouTube-каналі проєкту від 1+1 media, ведучим якого є ексголкіпер збірної України Денис Бойко. Тут — чесні розмови із творцями українського спорту.

Нові випуски виходять щотижня на YouTube-каналі Дениса Бойка.

Дата публікації
