Вбивство братів Мосейчуків

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Після викрадення братів Максима та Романа Мосейчуків двоюрідна сестра дружини екскомбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова зухвало говорила, що їх «привезуть у багажнику».

Про це йдеться у матеріалі Цензор.НЕТ.

2 липня, коли брати зникли, місцеві почали підозрювати їхнє викрадення. По вулицях села ходила двоюрідна сестра дружини комбрига Марина, яка зухвало казала людям: «Якщо у зятя буде настрій, він привезе ваших хлопців у багажнику».

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Жителі села вважають, що вона, як і родина дружини колишнього командира, добре знала, що відбувається з хлопцями. Бо від неї тоді ж чули і слова: «Шукайте їхні могили».

Після цього брат Романа і Максима, Сергій, написав заяву у поліцію про зникнення рідних.

Друг братів Василь розповів, що після викрадення Мосейчуків на їхньому подвір’ї провели слідчі дії з військовими, які раніше розшукували людей по списку. Тоді у селі зрозуміли, що братів немає серед живих.

«Тієї ж ночі на парканах родини з’явилися написи „кати“ і „вбивці“, бо так воно і є. Наступного тижня вже приїхала знімальна група Громадського, пішов поголос, що тіла Максима і Романа знайшли закопаними на полігоні 155-ї бригади на Полтавщині, а потім і в інтернеті з’явилася інформація про це, як і про затримання військових цієї бригади, причетних до викрадення і вбивства Мосейчуків», — пригадав він.

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За його словами, у день, коли пішов розголос про вбивство Мосейчуків, зникли дружина Дарина та її батьки, а його оголосили в розшук.

«Бо і він втік з місця служби. Так само щезла і вона з дітьми. Тітка наче вдома, але з будинку не виходить», — сказав Василь.

Вбивство братів Мосейчуків — останні новини

Нагадаємо, 15 липня у Калинівці Київської області проходить церемонія прощання з братами Мосейчуками, яких викрали та вбили. У злочині підозрюють дев’ятеро військовослужбовців, серед яких підлеглі колишнього комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова та комбат Олексій Долголенко.

За версією слідства, організатором злочину правоохоронці вважають екскомбрига Лучанова, однак він на суді не визнав своєї вини. За попередньою інформацією, мотивом може бути побутовий конфлікт із дружиною Лучанова.

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14 липня у суді Києва екскомбригу 155-ї ОМБр Станіславу Лучанову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його відправили у СІЗО на 60 діб без права на заставу.

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