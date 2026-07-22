Відсутності "не помітили”: капітан ЗСУ вигадав, як пів року жити цивільним життям і отримувати гроші

В Україні оштрафували капітана, який ухилявся від служби

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У Житомирській області на 170 000 гривень оштрафували капітана ЗСУ, який пів року не перебував на службі, проте отримував кошти.

Про це йдеться у вироку Коростенського міськрайонного суду Житомирської області.

Ухилення за домовленістю та 169 тисяч гривень «зарплати»

Як встановило слідство, обвинувачений — уродженець Києва з вищою освітою, який обіймав посаду офіцера відділення психологічної підтримки персоналу військової частини. За цивільним місцем роботи він є директором ТОВ «Тарасівський млин».

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У період від 4 серпня 2025 року до 15 січня 2026 року капітан ухилявся від служби. Аби приховати факт своєї тривалої відсутності, він заздалегідь домовився з тимчасово виконувачем обов’язків командира військової частини (матеріали щодо якого виділені в окреме судове провадження).

Завдяки цьому обвинувачений продовжував обліковуватися як військовослужбовець, який нібито перебуває на місці дислокації та виконує обов’язки. Поки офіцер проводив час на власний розсуд та займався цивільними справами, йому щомісячно нараховувалося грошове забезпечення та додаткові грошові винагороди (згідно з постановою КМУ №168).

Загалом за пів року фактичної відсутності на службі чоловік незаконно отримав із Державного бюджету України 169 149,07 гривні.

15 січня 2026 року капітан самостійно прибув до місця дислокації своєї військової частини, припинивши вчинення правопорушення.

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Офіцер провину визнав та уклав угоду зі слідством

Під час досудового розслідування між прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону та обвинуваченим (у присутності захисника) було укладено угоду про визнання винуватості.

Капітан беззастережно визнав свою вину за:

ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману — шахрайство).

Представник потерпілої сторони (військової частини) надав офіційну згоду на затвердження угоди.

Вирок суду

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області ухвалив:

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Затвердити угоду про визнання винуватості.

Визнати капітана винним за ч. 4 ст. 409 та ч. 1 ст. 190 КК України.

Призначити покарання за шахрайство у вигляді штрафу в розмірі 34 000 грн, а за ухилення від служби (із застосуванням ст. 69 КК України) — у вигляді штрафу в розмірі 170 000 грн.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України (шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим) призначити остаточне покарання у вигляді штрафу розміром 170 000 гривень .

Стягнути з засудженого на користь держави 25 877,20 гривні процесуальних витрат за проведення судових експертиз.

Вирок може бути оскаржений до Житомирського апеляційного суду протягом 30 днів.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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