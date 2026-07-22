Сьогодні це є в кожному магазині, а в СРСР берегли лише на свята: ці продукти були справжньою розкішшю

Які продукти були дефіцитом у СРСР / © pexels.com

Реклама

Те, що сьогодні можна без труднощів купити у будь-якому супермаркеті, десятки років тому люди шукали тижнями, вистоювали довгі черги або діставали через знайомих.

Саме тому навіть найпростіші за сучасними мірками продукти перетворювалися на справжні делікатеси, які берегли до Нового року, дня народження чи іншого великого свята.

Червона ікра та червона риба

Для більшості радянських сімей ці продукти були символом достатку. Червона ікра або лососева риба з’являлися переважно у родинах із високими доходами або ж на особливо урочистих застіллях. Якщо на столі була така закуска, це одразу вважалося ознакою заможності.

Реклама

Ковбаса, яку не можна було просто купити

Сьогодні полиці магазинів переповнені різними видами ковбасних виробів, однак у СРСР навіть звичайна «Докторська» була дефіцитом. Копчені ковбаси та м’ясні делікатеси взагалі вважалися великою рідкістю, тому їх купували заздалегідь і не відкривали до святкового застілля.

Солодощі, які були справжньою мрією

Імпортне печиво, шоколад і цукерки могли дозволити собі далеко не всі. Через це господині часто готували десерти вдома, а дітям робили прості ласощі з доступних інгредієнтів. Закордонні солодощі ставали бажаним подарунком і прикрасою святкового столу.

Мандарини та апельсини — запах Нового року

Складно уявити зимові свята без цитрусових, але в радянські часи вони були сезонною розкішшю. Найчастіше мандарини й апельсини завозили саме перед Новим роком, тому для багатьох дітей їхній аромат назавжди став символом зимового свята.

Якісний алкоголь

Дорогі коньяки, імпортні вина або іноземні алкогольні напої були доступні лише обмеженому колу людей. Для більшості сімей пляшка хорошого алкоголю була особливим придбанням, яке відкривали лише з нагоди важливих подій.

Реклама

Чому святковий стіл у СРСР запам’ятався багатьом

Попри постійний дефіцит, підготовка до свят мала особливу атмосферу. Люди починали збирати продукти задовго до урочистостей, обмінювалися інформацією про нові поставки в магазинах і раділи кожній вдалій покупці. Саме це очікування робило святковий стіл особливим і створювало відчуття справжнього свята.

FAQ

Які продукти були дефіцитом у СРСР?

До найдефіцитніших продуктів належали червона ікра, червона риба, копчені ковбаси, якісний сир, імпортні солодощі, банани, апельсини, мандарини та дорогі алкогольні напої. Більшість із них люди купували лише перед великими святами або отримували через знайомих.

Що ставили на святковий стіл у СРСР?

Реклама

На святковому столі часто можна було побачити бутерброди з ікрою або шпротами, ковбасну нарізку, салати «Олів’є» та «Оселедець під шубою», мандарини, домашні торти й пляшку шампанського або коньяку. Такі продукти вважалися символом достатку і були головною окрасою застілля.

Новини партнерів