У Росії занепокоїлися через "повітряні кулі" ЗСУ: як вони змінюють польоти дронів

Український безпілотник на аеростаті / © Defense Express

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Українські військові почали використовувати аеростати для запуску ударних безпілотників із більшої висоти. Такий спосіб може збільшити дальність польоту дронів на десятки кілометрів, однак його ефективність значною мірою залежить від напрямку та сили вітру.

Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Використання цієї технології показали у Зведеній стрілецькій бригаді Повітряних сил ЗСУ. На оприлюдненому відео зафіксовано, як за допомогою аеростатних оболонок підіймають безпілотники літакового типу, які належать до класу ударних дронів середньої дальності.

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У російських джерелах також почали заявляти, що ЗСУ нібито нарощують застосування аеростатів для збільшення дальності польоту безпілотників.

Darts-2. / © Defense Express

Точну модель показаного дрона офіційно не називали. За зовнішніми ознаками, це може бути український безпілотник Darts-2, заявлена дальність польоту якого становить до 250 кілометрів. Його крейсерська швидкість сягає близько 80 км/год, а корисне навантаження — до 10 кілограмів.

На скільки аеростат може збільшити дальність

Оцінити точний приріст дальності складно, оскільки аеродинамічні характеристики Darts-2 публічно не розкривали.

Для порівняння наводять експеримент компанії KettleTech Labs із дроном Hornet американської компанії Swift Beat. Під час випробування безпілотник підняли на аеростаті на висоту 8250 метрів, після чого він без роботи двигуна спланував на 42 кілометри.

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Це відповідає аеродинамічній якості приблизно 5,1: на кожен кілометр втраченої висоти дрон долав близько 5,1 кілометра по горизонталі.

Якщо припустити, що Darts-2 має схожі характеристики, запуск із висоти п’ять кілометрів теоретично може додати близько 25 кілометрів польоту навіть без увімкнення двигуна.

Однак реальний приріст дальності може бути більшим. Аеростат здатний не лише підняти безпілотник, а й віднести його за напрямком вітру ближче до російської території до моменту від’єднання.

Після запуску дрон може увімкнути двигун і продовжити політ на найбільш економічній швидкості та висоті. У такому разі він витрачатиме менше пального або заряду на початковий набір висоти.

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Водночас наведені розрахунки є лише орієнтовними. Фактичний результат залежатиме від характеристик конкретного безпілотника, висоти запуску, погоди та способу застосування.

Що обмежує використання аеростатів

Головною проблемою залишається нестабільний напрямок вітру. Аеростат не має повноцінної системи керування маршрутом, тому його може віднести в небажаний бік.

Через це застосування таких систем залишається ситуативним і потребує сприятливих погодних умов. Водночас для України перевагою може бути те, що повітряні потоки нерідко спрямовані на північ і схід.

Аеростати також можуть бути помітними для російських засобів спостереження та протиповітряної оборони. Крім того, їхнє застосування залежить від допустимого навантаження та можливості безпечно від’єднати дрон на заданій висоті.

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Останні атаки безпілотників по об’єктах у РФ

У ніч проти 22 липня безпілотники атакували Невинномиськ у Ставропольському краї РФ. Після серії влучань пожежа спалахнула на території великого логістичного центру компанії Wildberries.

Місцева влада підтвердила атаку та заявила, що безпілотники прямували до промислової зони міста. Згодом губернатор повідомив про займання складського комплексу та двох постраждалих.

Тієї ж ночі пожежа виникла на території підприємства в Армавірі. Пізніше російська влада уточнила, що загоряння сталося на нафтобазі, а його площа становила близько 80 квадратних метрів. Також повідомлялося про пошкодження житлових будинків у Краснодарі та станиці Дінській.

У ніч проти 21 липня серію вибухів чули у російському Липецьку. Після них місцеві жителі повідомили про пожежу в районі теплоелектроцентралі та опублікували відповідні відео. Офіційних підтверджених даних про причини й наслідки займання у наданій інформації немає.

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