Уже не США: у Лаврова придумали, кто теперь «командует Киевом»

«Макрон командует терактами»: в МИД РФ разразились абсурдными обвинениями в адрес Парижа / © Associated Press

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В России придумали, кого теперь нужно называть «хозяином» Украины. Если раньше эту роль у пропагандистов традиционно занимали США, то теперь на фоне дистанцирования Вашингтона от украинского вопроса на это место поставили Францию.

Об этом свидетельствует заявление подчиненной Лаврова, официальной представительницы МИД РФ Марии Захаровой, цитируемой российскими пропагандистскими СМИ.

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Захарову попросили прокомментировать, что французский лидер Эммануэль Макрон, комментируя ночные удары окупантов по Киеву, пообещал усилить давление на Россию.

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«Призывая усилить давление на Россию, Макрон прямым текстом командует совершать теракты против мирного населения. Франция должна знать, что ее руководство принимает участие лично в террористической деятельности против женщин, детей», — цинично заявила Захарова, несмотря на то, что Россия ежедневно убивает мирных жителей Украины, в том числе женщин и детей.

Напомним, этой ночью российская армия нанесла массированный удар по Киеву Киевщине. Во время атаки 17 человек погибли, а почти 30 получили травмы. В частности, на станции «Квитнева» восемь человек погибли прямо на железнодорожной платформе.

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