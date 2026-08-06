Лучший рецепт для похудения: диетологи раскрыли секрет блюда, которое насыщает вас на пять часов

Женщина пьет смузи / © Credits

Реклама

Какие смузилучше всего подходят для похудения? Этот вопрос нам часто задают в последнее время, и поскольку ответ не очевиден, Woman’s Worldобратились непосредственно к экспертам по питанию, чтобы найти подходящий рецепт.

Более десятка диетологов и врачей высказали своё мнение, и их ответы были схожими. Составить базовый рецепт лучшего смузи для похудения было легко.

Реклама

Как смузи способствуют похудению

Здоровые смузи могут окончательно склонить чашу весов похудения в вашу пользу. Исследованиепоказало, что у взрослых, которые часто пили смузи в течение двух месяцев, шансы похудеть были значительно выше, чем у тех, кто никогда их не употреблял. Те, кто употреблял смузи, также начали есть больше фруктов и овощей и меньше обработанной пищи — две стратегии, тесно связанные с долгосрочным контролем веса и общим здоровьем.

Реклама

Если смузи приготовлен правильно, он даёт ощущение сытости, обеспечивает стабильный приток энергии и поддерживает стабильный уровень инсулина, что помогает вашему организму сжигать жир, а не накапливать его.

Ингредиенты лучших рецептов смузи для похудения

Замена обработанных блюд с низким содержанием питательных веществ на питательные смузи, пожалуй, является самым эффективным способом использования напитков в качестве средства для максимально быстрого и здорового похудения. Давайте рассмотрим оптимальные ингредиенты.

Начните с разумной основы

Вам нужно будет ориентироваться на 120–240 мл любого полезного напитка, например, несладкого орехового молока (несладкое миндальное молоко — популярный низкокалорийный вариант), вода, лёд — плюс бонусные баллы, если вы используете зелёный чай, чай из гибискуса или кофе, все из которых обладают доказанными преимуществами для похудения.

Почему это важно: доказано, что поддержание водного баланса способствует нормальному метаболизму, но не любая жидкость подходит для этого. Вам нужна основа с низким содержанием сахара, поскольку такие варианты, как подслащенное ореховое молоко, овсяное молоко и фруктовый сок, могут повысить уровень сахара в крови и способствовать набору веса.

Реклама

А как насчёт обычного молока? Если оно вам подходит, пейте его! Это отличный источник кальция, а кальций усиливает чувство сытости, улучшает метаболизм жиров и снижает их усвоение.

Выберите свой белок

Добавьте от 1 до 2 мерных ложек (не менее 30 граммов белка) любого вида, который вам нравится и не вызывает расстройства желудка. Выберите несладкий вариант или тот, который содержит ваш любимый полезный подсластитель без сахара.

Это важно, потому что во время похудения пищевой белок помогает предотвратить сжигание собственных мышц нашим организмом, когда потребление калорий снижается. Потеря веса может сопровождаться потерей мышц, костей, энергии и других веществ. А мы же хотим только сбросить жир. Доказано, что потребление большого количества белка защищает мышцы, ускоряющие метаболизм, и способствует более интенсивной потере жира.

Это питательное вещество особенно важно для взрослых старше 50 лет, которым требуется больше белка, чтобы получить те же преимущества, что и у более молодых людей.

Реклама

Кроме того, было доказано, что белок снижает чувство голода, а исследование Вашингтонского университета показало, что, делая упор на белок, мы потребляем примерно на 450 калорий меньше в день, не беспокоясь о размере порций.

Продлите ощущение сытости с помощью полезных жиров

Добавьте в смесь ½ небольшого авокадо или 1 ст. л. несладкого орехового масла, семян конопли или кокосового масла.

Хотя вам следует следить за размером порций, чтобы избежать лишних калорий, жир может стать ключевым фактором, обеспечивающим чувство сытости и снижающим вероятность того, что вы будете тянуться к нездоровой пище между приемами пищи. Цель состоит в том, чтобы создать рецепт смузи для похудения с достаточным количеством жира и других ингредиентов, утоляющих голод, чтобы вы продержались пять часов.

Добавьте овощи и фрукты, которые сжигают жир

Добавьте от 2 до 3 горстей любого некрахмалистого овоща, такого как шпинат, капуста кале, замороженные кабачки или цветная капуста, а также примерно ½ стакана фруктов.

Это не только полезно для вас, но и является чрезвычайно низкокалорийным источником витаминов, минералов и антиоксидантов, борющихся с жиром. Полифенольные антиоксиданты в зелени и ягодах особенно эффективны, и исследования показывают, что они помогают нам сжигать жир на животе в два-три раза быстрее.

В заключение добавьте 1–2 столовые ложки семян чиа или молотых семян льна.

Клетчатка — ещё один ингредиент, который приносит нам столько пользы и даёт огромное преимущество, когда речь заходит о похудении. Эксперты утверждают, что клетчатка стимулирует выделение короткоцепочечных жирных кислот, которые творят чудеса внутри нашего организма, например, естественным образом повышают уровень GLP-1 — тот самый гормон, на который воздействуют Ozempic и Zepbound, чтобы подавить аппетит и нормализовать уровень сахара в крови.

Лучшие добавки для похудения для женщин старше 50 лет, которые действительно работают

Эти «бустеры» могут сделать программы похудения ещё более эффективными

5 граммов креатина. Исследования показывают, что он благотворно влияет на работу мышц и мозга у пожилых женщин, а также может способствовать похудению.

1 порция коллагена. Это может помочь коже, волосам, ногтям и суставам, поскольку ускоряет сжигание жира.

Специи и травы. Выберите корицу, имбирь и/или куркуму. Все они помогают снизить уровень сахара в крови и уменьшить воспаление — идеальный выбор, если вы страдаете диабетом или болями в суставах.

Рецепт лучшего смузи для похудения

Ингредиенты

115–225 мл любой полезной жидкости, например, несладкого орехового молока, воды, льда, чая или кофе

1–2 мерные ложки протеинового порошка (достаточно, чтобы обеспечить не менее 30 граммов белка)

½ небольшого авокадо или 1 ст. л. несладкого орехового масла, конопляных семечек или кокосового/MCT масла

2–3 горсти любого некрахмалистого овоща, например, шпината, капусты кале, замороженных кабачков или цветной капусты

½ стакана фруктов

1–2 ст. л. семян чиа или молотых семян льна

Дополнительные добавки: 5 граммов креатина; 1 порция коллагена; корица, имбирь и/или куркума по вкусу

Суть лучших рецептов смузи для похудения

Существует множество способов их приготовления, поэтому экспериментируйте, чтобы найти комбинацию ингредиентов, которая вам больше всего нравится. Как только вы найдете идеальный вариант, пейте его как можно чаще в рамках здорового питания. Вы даже можете ежедневно пить смузи вместо завтрака или обеда. Ваше тело будет вам благодарно. И вы, вероятно, также заметите, что ваша одежда становится свободнее

Новости партнеров