50 часов со сломанным хребтом в Иране: невероятная история спасения пилота США

Первая наземная миссия за 46 лет: как спецназ США и ЦРУ извлекали раненого пилота из логова врага / © Associated Press

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Американский летчик, сенсационно сбитый, а затем драматично спасённый из Ирана после того, как он выжил в тылу врага в течение 48 часов в апреле, описал «самый ужасный момент» в жизни.

Об этом сообщает CBS news.

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Когда 2 апреля над Ираном был сбит американский истребитель, не один, а целых два офицера ВВС США остались в одиночестве в горном хребте, преследуемые иранскими силами. Чтобы предотвратить их захват — через пять недель дорогой и непопулярной войны, унесшей жизни 18 американских военнослужащих — американские военные начали одну из крупнейших поисково-спасательных операций в своей истории.

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Первому пилоту с позывным «Альфа» удалось спасти буквально через несколько часов. А вот со спасением второго возникли проблемы.

«Это была перестрелка от начала до конца. Но они вернули „Альфу“. А потом мы начали… сразу же, я имею в виду, вы празднуете возвращение Альфы, но понимаете, что работа сделана только наполовину. „Браво“ все еще считался пропавшим без вести. Спасательная группа „Альфы“ также пыталась его найти, но безуспешно, и наконец отступила», — рассказывал глава Пентагона Пит Хегсет.

«Браво», позывной летчика, который он использовал, чтобы скрыть свое лицо, свидетельствовал о том, что его парашют был поврежден после столкновения с самолетом.

«Мой парашют был поврежден во время первой атаки. В какой-то момент, когда я поднял голову и не увидел парашюта. Это было самое ужасное, что я когда-либо видел. Думаю, лучше всего я смог описать тот момент, как будто меня сбил товарный поезд», — сказал он.

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Падение привело к повреждению спины, руки и плеча, а также к растяжению лодыжки и кровавых ссадин на голове и лице, сказал он.

Согласно предварительным сообщениям американских чиновников и сообщениям «Браво», после катапультирования с F-15, офицер сумел избежать обнаружения, приблизившись к иранским войскам. Он поднялся на 2123-метровый хребет с ранениями, имея при себе только пистолет, устройство связи и маячок слежения. Хотя пилота самолета спасли вскоре после аварии, «Браво» спасли через 50 часов.

«Браво» рассказал CBS, что он часами скрывался сам в горном ущелье, пока элитные американские военнослужащие в сопровождении американских самолетов, сбрасывавших бомбы для очистки территории, бросились на поиски офицера.

В спасении участвовали сотни американских военнослужащих и разведчиков, включая силы специальных операций, такие как армейская Дельта и Морские котики SEAL Team Six. Агенты ЦРУ заранее начали кампанию обмана, чтобы сбить с толку Иран, лидеры которого предлагали вознаграждение за захват летчика.

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В трансляции CBS было показано рассекреченное видео из Пентагона, на котором видно, как элитные спасатели ВВС направляются в «Браво», чтобы спасти его. Он отказался рассказать, что ему сказали военнослужащие, когда они, наконец, прибыли.

Спасательная операция имела некоторые сюрпризы. Американские военные взорвали два поврежденных транспортных самолета специального назначения MC-130J, ожидавших, чтобы вывезти коммандос и спасенного летчика из страны. Но в какой-то момент во время операции они были повреждены и все более 90 специалистов ненадолго оказались в затруднительном положении. После того, как их в конце концов спасли, США решили уничтожить сломанные самолеты, чтобы предотвратить их попадание в руки Ирана, а затем отправить новые самолеты.

Ранее Дональд Трамп похвастался, что США фактически взяли под контроль Иран и упомянул Венесуэлу.

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