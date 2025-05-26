РФ розширює штурмові дії на Сумщині: де наступають

ЗСУ тримають оборону на фронті / © Associated Press

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У Сумській області російські військові намагаються невеликими групами зайти вглиб української території.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Бачимо активізацію противника. На жаль, протягом останнього часу ворог застосовує тактику заходу малими штурмовими групами. Найбільш активно він це робить на напрямку населених пункті Басівка та Журавка. Бачимо, що ворог намагається розширити напрямки, де здійснює таку тактику, лівіше від Журавки. Це напрямок Володимирівки і Веселівки», — зазначив він.

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З його слів, перед тим, як російські групи заходять до Сумської області, ЗС РФ влаштовують масовані обстріли по позиціях Сил оборони, використовуючи дрони, КАБи, артилерію та авіацію, щоб знищити українські позиції та їхню обороноспроможність під час таких штурмів.

Нагадаємо, ще у березні з’являлася інформація про начебто масштабний прорив ворога в Сумській області, однак у Центрі протидії дезінформації цю інформацію спростували.

Напередодні повідомлялося, що на Сумщині, Харківщині та у напрямку Краматорська — найнапруженіша ситуація у зоні відповідальності прикордонників.

Станом на травень 2025-го ворог вже тисне на Покровськ і безпосередньо загрожує Дніпропетровщині, перебуваючи менш ніж за три кілометри від адмінкордонів. Одночасно тривають нещадні міські бої, що стирають з лиця землі Вовчанськ, Торецьк, Часів Яр.

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