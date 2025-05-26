РФ расширяет штурмовые действия на Сумщине: где наступают

ВСУ держат оборону на фронте / © Associated Press

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В Сумской области российские военные пытаются небольшими группами зайти в глубь украинской территории.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Видим активизацию противника. К сожалению, в последнее время враг применяет тактику мероприятия малыми штурмовыми группами. Наиболее активно он это делает в направлении населенных пунктов Басовка и Журавка. Видим, что враг пытается расширить направления, где осуществляет такую тактику, левее Журавки. Это направление Владимировки и Веселовки», — отметил он.

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По его словам, перед тем, как российские группы заходят в Сумскую область, ВС РФ устраивают массированные обстрелы по позициям Сил обороны, используя дроны, КАБы, артиллерию и авиацию, чтобы уничтожить украинские позиции и их обороноспособность в ходе таких штурмов.

Напомним, еще в марте появлялась информация о якобы масштабном прорыве врага в Сумской области, однако в Центре противодействия дезинформации эту информацию опровергли.

Накануне сообщалось, что в Сумской, Харьковской и в направлении Краматорска — самая напряженная ситуация в зоне ответственности пограничников.

По состоянию на май 2025-го враг уже давит на Покровск и непосредственно угрожает Днепропетровщине, находясь менее чем в трех километрах от админграниц. Одновременно продолжаются беспощадные городские бои, стирающие с лица земли Волчанск, Торецк, Часов Яр.

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