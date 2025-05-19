Россияне штурмуют границу: где самая сложная ситуация

ВСУ держат оборону / © Associated Press

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На Сумщине, Харьковщине и в направлении Краматорска — самая напряженная ситуация в зоне ответственности пограничников.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

«Самая сложная ситуация именно на Сумском и Харьковском направлениях. Враг постоянно атакует позиции наших пограничников, чтобы вытеснить их из занимаемых рубежей. Также наблюдается постоянное давление в направлении Краматорска. Но благодаря устойчивости и профессионализму украинских защитников эти атаки не приносят успеха», — отметил он.

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По словам Демченко, враг пытается расширить зону боевых действий в глубь украинской территории, одновременно активно используя управляемые авиационные бомбы.

В Харьковской области самые интенсивные бои ведутся вблизи Волчанска, где украинские пограничники постоянно отбивают атаки. Также продолжаются попытки враждебного продвижения на Купянском направлении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на май 2025-го враг уже давит на Покровск и напрямую угрожает Днепропетровщине, находясь менее чем в трех километрах от админграниц. Одновременно продолжаются беспощадные городские бои, стирающие с лица земли Волчанск, Торецк, Часов Яр.