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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росіяни штурмують кордон: де найскладніша ситуація

Росія активізувала спроби штурмів як на прикордонних ділянках, так і по лінії фронту.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
ЗСУ тримають оборону

ЗСУ тримають оборону / © Associated Press

На Сумщині, Харківщині та у напрямку Краматорська — найнапруженіша ситуація у зоні відповідальності прикордонників.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

«Найскладніша ситуація саме на Сумському та Харківському напрямках. Ворог постійно атакує позиції наших прикордонників, щоб витіснити їх із займаних рубежів. Також спостерігається постійний тиск у напрямку Краматорська. Але завдяки стійкості та професіоналізму українських захисників ці атаки не приносять успіху», — зазначив він.

Зі слів Демченка, ворог намагається розширити зону бойових дій углиб української території, водночас активно використовуючи керовані авіаційні бомби.

У Харківській області найінтенсивніші бої точаться поблизу Вовчанська, де українські прикордонники постійно відбивають атаки. Також тривають спроби ворожого просування на Куп’янському напрямку.

Раніше повідомлялося, що станом на травень 2025-го ворог вже тисне на Покровськ і безпосередньо загрожує Дніпропетровщині, перебуваючи менш ніж за три кілометри від адмінкордонів. Одночасно тривають нещадні міські бої, що стирають з лиця землі Вовчанськ, Торецьк, Часів Яр.

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