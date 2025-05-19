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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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77
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Сердючка зі сцени відреагувала на виступ України на "Євробаченні-2025" і дев'яте місце у фіналі

Просто під час концерту артистка звернулася до українських представників на конкурсі гурту Ziferblat.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Вєрка Сердючка, гурт Ziferblat

Вєрка Сердючка, гурт Ziferblat

Співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, висловилася про фінал "Євробачення-2025" та виступ України.

Зокрема, співачка разом із бендом зробила заяву під час свого виступу у Франкфурті, Німеччина. Там перед сотнями своїх шанувальників Сердючка прокоментувала конкурсний номер українського гурту Ziferblat, який виступав з піснею "Bird of Pray". Просто зі сцени вона зізналася, що здобуте музикантами дев'яте місце – гарний результат і вона ним задоволена.

А після компліментів у бік гурту Ziferblat Вєрка записала для них також особливе відеопривітання. Так, разом із залою, де майоріли українські прапори, під овації артистка передала вітання з міста, в якому виступала. Відповідне відео зірка опублікувала в Instagram.

"Було "Євробачення" й Ziferblat посів почесне дев'яте місце. Я вважаю, що це добре. Великий привіт гурту Ziferblat з Франкфурта. Вітаємо, хлопці!" – виголосила під час шоу Вєрка Сердючка.

Нагадаємо, нещодавно після "Євробачення-2025" виник новий скандал довкола чесності голосування. Зокрема, іспанський мовник звинуватив Україну та Іспанію у махінаціях і пояснив чому.

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