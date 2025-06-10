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- Укрaїнa
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Від 1 липня "Укрпошта" змінює умови відправлень
Компанія вводить нові обмеження на суми грошових операцій у своїх відділеннях.
«Укрпошта» оновлює умови приймання відправлень з післяплатою для фізичних осіб. З 1 липня будуть запроваджені нові ліміти на грошові операції у відділеннях.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби «Укрпошти» у Telegram.
«Згідно з проведеним ризик-аналізом ми оновлюємо умови приймання відправлень із післяплатою. Але таким чином, що більшість наших клієнтів цього не відчує. А в інших буде час підготуватися до змін», — йдеться у повідомленні.
Ліміти на виплату готівки у відділенні фізособам будуть становити
▪️ Максимальна сума виплат протягом календарного місяця — 100 000 грн
▪️ Максимальна кількість виплат за місяць — 10 операцій
Ліміти для післяплати з зарахуванням коштів на банківську картку фізособам залишаються незмінними:
▪️ до 29 999 грн на день
▪️ до 50 операцій на день
▪️ до 250 000 грн на місяць
▪️ до 500 операцій на місяць
Ці межі є достатніми для потреб осіб, які не займаються підприємницькою діяльністю. У разі регулярного продажу товарів рекомендуємо зареєструвати ФОП або обрати іншу легальну модель роботи.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що «Нова пошта» запроваджує нові обмеження для незареєстрованих продавців. Нові ліміти вже діють.