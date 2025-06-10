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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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С 1 июля "Укрпочта" меняет условия отправлений

Компания вводит новые ограничения на суммы денежных операций в своих отделениях.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Отделение "Укрпочты"

Отделение «Укрпочты»

"Укрпочта" обновляет условия приема отправлений с наложенным платежом для физических лиц. С 1 июля будут введены новые лимиты на денежные операции в отделениях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укрпочты» в Telegram.

«Согласно проведенному риск-анализу мы обновляем условия приема отправлений с наложенным платежом. Но таким образом, что большинство наших клиентов этого не почувствует. А у других будет время подготовиться к изменениям», — говорится в сообщении.

Лимиты на выплату наличных в отделении физлицам будут составлять

▪️ Максимальная сумма выплат в течение календарного месяца — 100 000 грн
▪️ Максимальное количество выплат за месяц — 10 операций

Лимиты для наложенного платежа с зачислением средств на банковскую карту физлицам остаются неизменными:

▪️ до 29 999 грн в день
▪️ до 50 операций в день
▪️ до 250 000 грн в месяц
▪️ до 500 операций в месяц

Эти пределы являются достаточными для нужд лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью. В случае регулярной продажи товаров рекомендуем зарегистрировать ФЛП или выбрать другую легальную модель работы.

Напомним, ранее сообщалось, что «Новая почта» вводит новые ограничения для незарегистрированных продавцов. Новые лимиты уже действуют.

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