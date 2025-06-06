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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Посылки вне очереди: "Укрпочта" сообщила об обновлении процедур

Однако есть нюанс, а именно будут действовать некоторые ограничения.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Посылки вне очереди: "Укрпочта" сообщила об обновлении процедур

Укрпочта об обновлении процедур / © t.me/ukrposhta_news

После тревожной ночи 6 июня «Укрпочта» поделилась обновлением по процедуре получения посылок в отделениях.

Об этом говорилось в заявлении «Укрпочты».

С понедельника, 9 июня, все, кто приходит на почту только за посылкой, могут забирать их вне очереди. В частности, речь идет об отделении, где пока нет отдельного окошка для выдачи отправлений. Ограничение — 5 посылок.

«Скажите оператору или оператору, что вам только получить, и не ожидайте подолгу», — подчеркнули в «Укрпочте».

Напомним, теперь ВПЛ смогут получать пенсию через «Укрпочту». Речь уже шла о переменах с июня 2025 года.

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