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- Украина
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Посылки вне очереди: "Укрпочта" сообщила об обновлении процедур
Однако есть нюанс, а именно будут действовать некоторые ограничения.
После тревожной ночи 6 июня «Укрпочта» поделилась обновлением по процедуре получения посылок в отделениях.
Об этом говорилось в заявлении «Укрпочты».
С понедельника, 9 июня, все, кто приходит на почту только за посылкой, могут забирать их вне очереди. В частности, речь идет об отделении, где пока нет отдельного окошка для выдачи отправлений. Ограничение — 5 посылок.
«Скажите оператору или оператору, что вам только получить, и не ожидайте подолгу», — подчеркнули в «Укрпочте».
Напомним, теперь ВПЛ смогут получать пенсию через «Укрпочту». Речь уже шла о переменах с июня 2025 года.