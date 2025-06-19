Рекордний "злив" даних: у Мережу потрапили 16 млрд паролів Apple, Google і Facebook

Витік паролів / © pixabay.com

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Фахівці виявили рекордний витік паролів — 16 мільярдів облікових записів опинилися у відкритому доступі. Серед них — дані користувачів Apple, Google, Facebook, Telegram, GitHub, а також різних VPN-сервісів, порталів розробників і навіть деяких державних служб.

Про це повідомило видання Forbes.

Загалом ідеться про 30 окремих наборів даних, кожен з яких містить від десятків мільйонів до понад 3,5 мільярда записів. За словами дослідників, переважна більшість із них раніше не публікувалася, тобто це нова інформація. Єдиним винятком стала база з 184 мільйонами паролів, яку згадували ще у травні.

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Паролі у багатьох випадках структуровані у вигляді URL-адрес із логінами та паролями, що значно полегшує використання цих даних у фішингових атаках або для викраденнях акаунтів.

Аналітики вважають, що ці витоки є результатом діяльності кількох викрадачів інформації, які діяли в різний час, але всі масиви були зібрані та об’єднані протягом цього року.

У відповідь на цей витік, Google рекомендує користувачам перейти на ключі доступу замість паролів, а ФБР закликає не відкривати сумнівні посилання в SMS або повідомленнях.

«Змініть паролі своїх облікових записів, використовуйте менеджер паролів і переходьте на ключі доступу, де це можливо. Зараз саме час поставитися до цього серйозно, не чекайте, поки ваші паролі з’являться в цих постійних наборах даних про витоки — подбайте про безпеку своїх паролів просто зараз», — зазначив автор статті Дейві Віндер.

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Нагадаємо, в березні до Мережі витекли конфіденційні дані радників Трампа.