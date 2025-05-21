ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
2 хв

Забули пароль від Wi-Fi: ось як швидко знайти його на будь-якому пристрої

Не потрібно шукати стікер на роутері чи звертатися по допомогу: операційна система пам’ятає ваш Wi-Fi-пароль, і його легко відшукати за кілька кроків.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Смартфон

Смартфон / © Unsplash

Ситуація знайома багатьом: новий смартфон або ноутбук уже в руках, а Інтернет недоступний — бо пароль від Wi-Fi десь загубився. Можливо, він надрукований на роутері в іншій кімнаті або записаний на стікері, який давно зник. Але не поспішайте звертатися до родичів чи колег — відновити доступ до мережі можна самостійно.

Про це повідомляє Gizmodo.

Більшість сучасних пристроїв автоматично зберігають паролі Wi-Fi, до яких ви вже підключались. І хоча ви можете їх забути, операційна система їх пам’ятає — треба лише знати, де шукати.

Як знайти пароль до Wi-Fi на Android?

Google Pixel: перейдіть до «Налаштування» — «Мережа та Інтернет» — «Інтернет», оберіть потрібну мережу (значок), натисніть «Поділитися» і підтвердіть особу. З’явиться QR-код і відкритий пароль.

Samsung Galaxy: «Налаштування» — «Підключення» — «Wi-Fi» — значок налаштування біля мережі — натисніть на іконку ока та підтвердіть особу. Пароль стане видимим.

Інші Android-пристрої: процедура схожа — шукайте параметри Wi-Fi мережі у налаштуваннях і відкривайте збережені дані.

Як знайти пароль до Wi-Fi на iPhone?

Зайдіть у «Налаштування» — «Wi-Fi», натисніть на іконку «і» біля обраної мережі. У полі «Пароль» торкніться, пройдіть Face ID або PIN-автентифікацію, і ви побачите збережений пароль. Його можна скопіювати в одне натискання.

Як знайти пароль до Wi-Fi на Windows?

Відкрийте «Параметри» — «Мережа та Інтернет» — «Wi-Fi», натисніть на активну мережу. У її властивостях натисніть «Переглянути» біля пункту «Ключ безпеки Wi-Fi», і ви побачите пароль.

Також тут доступні IP-адреса, DNS, список збережених мереж — їх можна видаляти або налаштовувати заново.

Як знайти пароль до Wi-Fi на macOS?

Відкрийте меню Apple — «Системні налаштування» — «Wi-Fi». У списку «Відомі мережі» натисніть на три крапки біля потрібної — оберіть «Копіювати пароль». Вставте його в текстовий редактор, щоб побачити.

У розділі «Додатково» можна переглянути всі Wi-Fi мережі, до яких підключався ваш Mac, і скопіювати пароль для кожної з них.

Порада: збережіть пароль у менеджері паролів або записнику, щоб не повторювати пошуки наступного разу. І пам’ятайте — майже завжди пароль уже збережений на одному з ваших пристроїв.

До слова, раніше повідомлялося про те, що робити, якщо домашній Wi-Fi погано працює. Зокрема, слід звернути увагу на деякі предмети, які можуть перешкоджати сигналу.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie