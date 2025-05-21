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Забули пароль від Wi-Fi: ось як швидко знайти його на будь-якому пристрої
Не потрібно шукати стікер на роутері чи звертатися по допомогу: операційна система пам’ятає ваш Wi-Fi-пароль, і його легко відшукати за кілька кроків.
Ситуація знайома багатьом: новий смартфон або ноутбук уже в руках, а Інтернет недоступний — бо пароль від Wi-Fi десь загубився. Можливо, він надрукований на роутері в іншій кімнаті або записаний на стікері, який давно зник. Але не поспішайте звертатися до родичів чи колег — відновити доступ до мережі можна самостійно.
Про це повідомляє Gizmodo.
Більшість сучасних пристроїв автоматично зберігають паролі Wi-Fi, до яких ви вже підключались. І хоча ви можете їх забути, операційна система їх пам’ятає — треба лише знати, де шукати.
Як знайти пароль до Wi-Fi на Android?
Google Pixel: перейдіть до «Налаштування» — «Мережа та Інтернет» — «Інтернет», оберіть потрібну мережу (значок), натисніть «Поділитися» і підтвердіть особу. З’явиться QR-код і відкритий пароль.
Samsung Galaxy: «Налаштування» — «Підключення» — «Wi-Fi» — значок налаштування біля мережі — натисніть на іконку ока та підтвердіть особу. Пароль стане видимим.
Інші Android-пристрої: процедура схожа — шукайте параметри Wi-Fi мережі у налаштуваннях і відкривайте збережені дані.
Як знайти пароль до Wi-Fi на iPhone?
Зайдіть у «Налаштування» — «Wi-Fi», натисніть на іконку «і» біля обраної мережі. У полі «Пароль» торкніться, пройдіть Face ID або PIN-автентифікацію, і ви побачите збережений пароль. Його можна скопіювати в одне натискання.
Як знайти пароль до Wi-Fi на Windows?
Відкрийте «Параметри» — «Мережа та Інтернет» — «Wi-Fi», натисніть на активну мережу. У її властивостях натисніть «Переглянути» біля пункту «Ключ безпеки Wi-Fi», і ви побачите пароль.
Також тут доступні IP-адреса, DNS, список збережених мереж — їх можна видаляти або налаштовувати заново.
Як знайти пароль до Wi-Fi на macOS?
Відкрийте меню Apple — «Системні налаштування» — «Wi-Fi». У списку «Відомі мережі» натисніть на три крапки біля потрібної — оберіть «Копіювати пароль». Вставте його в текстовий редактор, щоб побачити.
У розділі «Додатково» можна переглянути всі Wi-Fi мережі, до яких підключався ваш Mac, і скопіювати пароль для кожної з них.
Порада: збережіть пароль у менеджері паролів або записнику, щоб не повторювати пошуки наступного разу. І пам’ятайте — майже завжди пароль уже збережений на одному з ваших пристроїв.
До слова, раніше повідомлялося про те, що робити, якщо домашній Wi-Fi погано працює. Зокрема, слід звернути увагу на деякі предмети, які можуть перешкоджати сигналу.