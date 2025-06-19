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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
235
Час на прочитання
2 хв

Власні маслюки — це реально: як виростити лісові гриби у своєму саду

Маслюки — одні з найсмачніших і найулюбленіших грибів усіх українців. Насичений смак, приємний лісовий аромат та універсальність у приготуванні роблять їх справжнім делікатесом.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як виростити маслюки у своєму саду

Як виростити маслюки у своєму саду / © Фото з відкритих джерел

Якщо ходити до лісу по гриби немає часу, маслюки цілком реально виростити на своїй присадибній ділянці. Цей досвід буде не лише цікавим, а й дуже вигідним, бо ви завжди матимете свіжі, екологічно чисті гриби під рукою. І найголовніше, не треба буде йти до лісу, щоб зібрати кошик улюблених маслючків. Розповідаємо, що треба робити, щоб зібрати грибний урожай зі свого саду.

Як виростити маслюки у своєму саду: покрокова інструкція для грибників-початківців

  • Крок №1: виберіть правильне місце. У природних умовах маслюки ростуть переважно під соснами, рідше — під модринами та ялинами. Ідеальним місцем у саду буде ділянка біля молодої сосни чи в затіненому куточку з піщаним, кислуватим ґрунтом. Якщо немає хвойних дерев, можна посадити невеличку сосну.

  • Крок №2: підготовка грибниці. Є два легких способи отримати міцелій маслюків. Можна купити готовий міцелій у спеціалізованому магазині у вигляді зернового, паличкового або субстратного матеріалу. Чи принести перезрілі капелюшки маслюків із лісу, подрібнити й замочити у воді на 24 години. Потім процідити, а рідину з міцелієм вилити на підготовлену ділянку.

  • Крок №3: садіння та полив. Ґрунт потрібно ретельно розпушити, очистити від бур’янів і перемішати з тирсою чи хвоєю. Глибина посадки — приблизно 5–10 сантиметрів. Якщо використовуєте міцелій, розсипте його рівномірно, засипте шаром ґрунту та трохи ущільніть. Після цього рясно полийте теплою водою. Поливати необхідно регулярно, особливо в посушливі періоди, але не перезволожуйте ґрунт, застій води шкодить міцелію.

  • Крок №4: догляд і очікування врожаю. Перші гриби з’являться через 3–6 місяців, залежно від клімату і якості ґрунту. Ділянку з маслюками можна прикривати хвойною мульчою чи соломою, щоб утримати вологу всередині ґрунту. Не варто перекопувати ділянку, інакше можна пошкодити грибницю. Після збору грибів міцелій залишиться жити і плодоносити декілька років поспіль.

Додаткові корисні поради

  • Найкраще маслюки ростуть у теплу, вологу погоду, особливо після дощів.

  • Не використовуйте хімікати поблизу грибниці — гриби легко вбирають токсини.

  • Щоб урожай був стабільно рясним, щороку додавайте трохи хвойної мульчі та міцелію з переспілих грибів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
235
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