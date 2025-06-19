Якщо ходити до лісу по гриби немає часу, маслюки цілком реально виростити на своїй присадибній ділянці. Цей досвід буде не лише цікавим, а й дуже вигідним, бо ви завжди матимете свіжі, екологічно чисті гриби під рукою. І найголовніше, не треба буде йти до лісу, щоб зібрати кошик улюблених маслючків. Розповідаємо, що треба робити, щоб зібрати грибний урожай зі свого саду.

Крок №1: виберіть правильне місце. У природних умовах маслюки ростуть переважно під соснами, рідше — під модринами та ялинами. Ідеальним місцем у саду буде ділянка біля молодої сосни чи в затіненому куточку з піщаним, кислуватим ґрунтом. Якщо немає хвойних дерев, можна посадити невеличку сосну.

Крок №2: підготовка грибниці. Є два легких способи отримати міцелій маслюків. Можна купити готовий міцелій у спеціалізованому магазині у вигляді зернового, паличкового або субстратного матеріалу. Чи принести перезрілі капелюшки маслюків із лісу, подрібнити й замочити у воді на 24 години. Потім процідити, а рідину з міцелієм вилити на підготовлену ділянку.

Крок №3: садіння та полив. Ґрунт потрібно ретельно розпушити, очистити від бур’янів і перемішати з тирсою чи хвоєю. Глибина посадки — приблизно 5–10 сантиметрів. Якщо використовуєте міцелій, розсипте його рівномірно, засипте шаром ґрунту та трохи ущільніть. Після цього рясно полийте теплою водою. Поливати необхідно регулярно, особливо в посушливі періоди, але не перезволожуйте ґрунт, застій води шкодить міцелію.