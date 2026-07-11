Скандал у "Скелі": суд відправив під варту військового, якого підозрюють у побиттях

Полк «Скеля»

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Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід військовослужбовцеві, якого підозрюють у побитті двох військових у Харківській області. Його взяли під варту.

Про це пише ДБР.

За наявною інформацією, перший епізод стався у травні 2025 року поблизу одного з сіл Ізюмського району. Після прибуття військових іншого підрозділу між ними виник конфлікт через розміщення особового складу та техніки.

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Слідство стверджує, що військовий капелан намагався владнати суперечку, однак підозрюваний кілька разів ударив його кулаком в обличчя. Потерпілого госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи.

За версією слідства, в червні 2025 року в Барвінковому підозрюваний напав на підполковника. Правоохоронці стверджують, що він повалив офіцера на землю та завдав йому численних ударів руками й ногами, внаслідок чого потерпілий отримав перелом ребра.

Військовому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 406 та ч. 4 ст. 405 Кримінального кодексу України — порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями та насильство щодо начальника в умовах воєнного стану.

У разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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У ДБР повідомили, що слідчі також перевіряють інші можливі факти фізичного насильства, незаконного позбавлення волі, погроз зброєю, неналежного поводження і ненадання медичної допомоги військовослужбовцям у місцях розподілу й навчання полку «Скеля».

Загадкові смерті в полку «Скеля» — що відомо

У травні 2026 року довкола 425-го окремого штурмового полку «Скеля» спалахнув гучний скандал. Журналісти «Суспільного» оприлюднили розслідування про загадкові смерті щонайменше п’ятьох військовослужбовців з Прикарпаття, які померли в березні цього року — за кілька тижнів, а подекуди й днів після початку служби в цій частині.

В офіційних документах причиною смерті вказані хронічні захворювання серця і легень. Втім, рідні загиблих заявили, що на тілах військових були численні сліди побоїв і травм, а також висловили підозри щодо можливих катувань.

Згодом стало відомо, що від кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців полку сталося щонайменше 26 небойових смертей. В Офісі військового омбудсмана зазначали, що кількість небойових смертей у «Скелі» вища, ніж у багатьох інших військових частинах, хоча про кардинальну різницю не йдеться.

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