Ви будете здивовані: саме так італійки миють голову, щоб волосся росло довгим і сяяло здоров’ям

Як мити голову по-італійськи / © pexels.com

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В Італії догляд за волоссям давно став частиною культури. Тут вважають, що гарне волосся починається не з косметики, а з правильної техніки очищення. Саме тому італійський метод миття голови останнім часом привернув увагу б’юті-експертів у всьому світі, пишуть в Vogue.ua.

Чому правильне миття волосся таке важливе

Шкіра голови постійно виробляє себум, накопичує пил, залишки стайлінгових засобів та інші забруднення. Якщо очищення недостатнє, пори можуть забиватися, а волосся швидше втрачає свіжість, об’єм і блиск.

Саме тому фахівці радять приділяти увагу не лише довжині волосся, а насамперед шкірі голови. Здорова шкіра створює оптимальні умови для росту сильного та красивого волосся.

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У чому полягає італійський метод

Основна відмінність цієї техніки — шампунь не виливають хаотично на волосся. Його рекомендують наносити на п’ять основних зон:

біля лінії росту волосся;

на маківку;

на праву скроню;

на ліву скроню;

на потилицю.

Такий спосіб допомагає рівномірно розподілити засіб по всій поверхні шкіри голови та забезпечити якісніше очищення.

Не шкребіть голову нігтями

Ще одна поширена помилка — інтенсивне тертя нігтями.

Натомість варто використовувати лише подушечки пальців, виконуючи плавні кругові рухи. Такий масаж:

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стимулює кровообіг;

покращує живлення волосяних фолікулів;

сприяє очищенню шкіри;

допомагає розслабитися після напруженого дня.

Окрім цього, делікатний масаж значно знижує ризик подразнення і появи мікропошкоджень.

Чи потрібно наносити шампунь двічі

Багато трихологів і професійних перукарів рекомендують подвійне очищення.

Перше миття видаляє основну частину жиру, пилу та косметичних засобів.

Друге остаточно очищає шкіру голови та дозволяє активним компонентам шампуню працювати ефективніше.

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Водночас важливо не використовувати занадто багато засобу. Для першого миття достатньо порції приблизно з волоський горіх, а для другого — майже вдвічі меншої.

Не поспішайте під час миття

Ще один секрет італійського догляду — не перетворювати миття голови на процедуру тривалістю 30 секунд.

Приділіть кілька хвилин легкому масажу та особливо ретельно змийте шампунь теплою водою. Залишки косметики можуть швидше забруднювати волосся і створювати відчуття важкості вже наступного дня.

Що дає така техніка

За умови регулярного використання багато людей зазначають:

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свіжіше волосся між миттями;

природний прикореневий об’єм;

краще очищення шкіри голови;

відчуття легкості після миття;

здоровіший блиск волосся.

Водночас варто пам’ятати, що швидкість росту волосся значною мірою визначається генетикою, станом здоров’я і способом життя. Правильне миття не прискорює ріст саме собою, а допомагає підтримувати здоровий стан шкіри голови та мінімізувати ламкість волосся, що позитивно впливає на його зовнішній вигляд.

FAQ

Як правильно мити голову?

Спочатку добре намочіть волосся теплою водою. Нанесіть шампунь переважно на шкіру голови, рівномірно розподіліть його, акуратно помасажуйте подушечками пальців, після чого ретельно змийте. За потреби повторіть процедуру вдруге.

Чи потрібно мити голову шампунем двічі?

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Якщо на волоссі є залишки засобів для укладання, багато себуму або ви миєте голову не щодня, подвійне очищення допоможе ефективніше видалити забруднення. Для більшості людей саме друге нанесення шампуню забезпечує максимально чисту шкіру голови.

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