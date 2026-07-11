Росія масовано вдарила по портах України: є загиблі та поранені, пошкоджені судна

Обстріл порта / © Міністерство розвитку громад та територій України

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Росіяни завдали чергового удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це пише міністерство розвитку громад та територій.

«Ворог знову атакував портову інфраструктуру Одещини та цивільне судноплавство. В одному з портів внаслідок вибухової хвилі пошкоджено вантажні автомобілі», — зазначили у відомстві.

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Унаслідок атаки двоє водіїв загинули на місці.

«На жаль, двоє водіїв загинули. Висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих. Ще двоє людей отримали поранення — їм надано необхідну медичну допомогу», — повідомили у міністерстві.

Наслідки обстрілу / © Міністерство розвитку громад та територій України

Також ударом було пошкоджено цивільне торговельне судно, яке ходить під прапором Сент-Кіттс і Невіс.

Після влучання на борту виникла пожежа, однак її оперативно ліквідували. За офіційною інформацією, члени екіпажу не постраждали.

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Нагадаємо, сьогодні вдень армія РФ ударила балістикою по Одесі. Російські військові атакували в місті інфраструктуру. За попередніми даними, двоє людей загинуло, а 24-річний чоловік дістав осколкове поранення.

Напередодні увечері Росія вдарила крилатими ракетами по порту Одещини. Під час виконання обов’язків загинув докер-механізатор.

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