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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
876
Час на прочитання
2 хв

Дивом уникли масових жертв: Росія вдарила по Києву підступними ракетами зі шрапнеллю

Російські війська атакували Дарницький район Києва ракетами, начиненими шрапнеллю, що призвело до пошкоджень автомобілів і житлових будинків, проте збіг обставин врятував місцевих мешканців від трагедії.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
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Удар по Києву 11 липня

Наслідки російського удару по Києву 11 липня

У суботу, 11 липня, російські війська завдали небезпечного удару по Дарницькому району Києва, використавши ракети з зарядом, начиненим шрапнеллю. Внаслідок цієї атаки у столиці були пошкоджені припарковані автомобілі та вікна житлових будинків. На щастя, під час обстрілу вулиці були порожніми, тому вдалося уникнути людських жертв.

Про це повідомив голова Дарницької районної державної адміністрації в місті Києві Олександр Ковтунов.

Наслідки атаки ракетами зі шрапнеллю

Очільник району розповів, що ворожий заряд розлетівся великою кількістю шрапнелі, яка посікла все на своєму шляху. Якби в цей час люди перебували на вулиці або стояли біля вікон своїх квартир, кількість постраждалих була б величезною. Проте завдяки збігу обставин місцеві мешканці дивом залишилися неушкодженими.

«Дуже небезпечна атака-заряд був заповнений шрапнеллю, яка побила автівки табудинки! На щастя, на вулиці було порожньо в цей час і ніхто не був біля вікон!» — написав посадовець.

Ліквідація наслідків і допомога

Наразі на місці падіння уламків розгорнутий та активно працює спеціальний оперативний штаб для допомоги мешканцям. Комунальні служби вже повністю відновили рух транспорту вулицею та здійснюють роботи з відновлення пошкодженого асфальтового покриття. Також фахівці прибирають територію і закривають вибиті вікна.

Постраждалі кияни можуть цілодобово звертатися по консультації на гарячу лінію Дарницької райдержадміністрації. Крім того, влада створила спеціальні чатботи для покрокового алгоритму дій у разі пошкодження майна та розрахунку вартості його відновлення.

Атака на Київ 11 липня — останні новини

Президент Володимир Зеленський повідомив, що нічний ракетний удар балістикою по Києву стався ще до офіційного оголошення повітряної тривоги. Внаслідок атаки постраждали житлові будинки, офіси та богословська семінарія, а 11 людей, зокрема одна дитина, зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Загалом протягом тієї ночі Росія випустила по Україні понад 120 дронів і 12 ракет, половина з яких були балістичними.

За даними міської влади, російські війська атакували одразу три райони столиці: Солом’янський, Дарницький і Дніпровський. У Солом’янському районі спалахнула пожежа в триповерховій офісній будівлі, а в Дарницькому загорілася електрощитова після влучання в проїжджу частину. Згодом мер Віталій Кличко уточнив, що загальна кількість травмованих у місті зросла до 12 осіб, серед яких двоє дітей віком 10 і 11 років.

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Дата публікації
Кількість переглядів
876
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