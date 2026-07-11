Огурцы увядают от жары: попробуйте эти два способа подкормки, пока не стало поздно

Как спасти огурцы от жары / © pexels.com

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Если растения начали терять упругость, листья поникли, а завязи осыпаются, действовать нужно немедленно. К счастью, существует несколько проверенных способов, которые помогут снизить стресс для растений и сохранить будущий урожай.

Почему огурцы плохо переносят жару

Огурцы имеют поверхностную корневую систему, поэтому быстро реагируют на пересыхание и перегрев почвы. Когда температура длительное время превышает +30 °C, растение тратит все силы на выживаемость. Из-за этого листья начинают увядать, завязи могут опадать, а плоды — расти медленнее или приобретать горький вкус.

Поэтому в жаркий период важно не только регулярно поливать грядки, но и обеспечить растениям дополнительное питание.

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Первый способ — внекорневая подкормка

Один из самых быстрых способов поддержать огурцы — опрыскивание листьев раствором кальциевой селитры.

Для приготовления раствора понадобится:

10 г кальциевой селитры;

10 л чистой воды.

Полученным раствором равномерно опрыскивают листья в вечернее время или ранним утром, когда нет палящего солнца. Такую подкормку рекомендуют проводить примерно один раз в 10 дней. Оно помогает укрепить ткани растения, снизить последствия температурного стресса и поддержать активное плодоношение.

Второй способ — питательная подкормка под корень

Не менее эффективно натуральное удобрение на основе древесной золы.

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Для его приготовления требуется:

1 стакан просеянной древесной золы;

100 мл столового уксуса;

кипяток;

вода до общего объема 10 литров.

Сначала золу заливают горячей водой, после чего добавляют уксус и доливают воду до требуемого объема. Под каждый куст выливают примерно один литр готового раствора.

Такая подкормка обеспечивает растения калием, кальцием и другими полезными микроэлементами, необходимыми для формирования здоровых плодов.

Не забывайте о правильной поливе

Даже самые лучшие удобрения не дадут желаемого результата без правильной поливки.

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Чтобы огурцы легче пережили жару, соблюдайте несколько простых правил:

используйте только теплую, отстоявшуюся воду;

поливайте растения рано утром или вечером;

избегайте попадания воды на листья под палящим солнцем;

После поливки замульчуйте грядку скошенной травой или соломой, чтобы дольше хранить влагу в почве.

Мульча также защищает корни от перегрева и помогает сократить испарение воды.

Если вовремя поддержать огурцы во время летнего зноя, они быстро восстановятся и продолжат активно плодоносить. Сочетание правильного полива, мульчирования, внекорневой подкормки кальциевой селитрой и внесение питательного раствора из древесной золы поможет растениям легче пережить экстремальные температуры и сохранить высокий урожай.

FAQ

Как спасти огурцы от жары?

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Чтобы огурцы не пострадали от высоких температур, поливайте их теплой водой в утренние или вечерние часы, замульчивайте почву и используйте внекорневую подкормку кальциевой селитрой. Также полезно периодически подкармливать растения настоем древесной золы.

Чем подкормить огурцы в жару?

В жаркую погоду хорошо работают два варианта подкормки: опрыскивание листьев раствором кальциевой селитры (10 г на 10 л воды) и внесение под корень настоя древесной золы с добавлением уксуса. Такие подкормки помогают растениям легче переносить стресс и поддерживают формирование новых плодов.

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