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Огурцы увядают от жары: попробуйте эти два способа подкормки, пока не стало поздно
Летняя жара становится настоящим испытанием для огородных культур, и больше всего от высоких температур страдают именно огурцы.
Если растения начали терять упругость, листья поникли, а завязи осыпаются, действовать нужно немедленно. К счастью, существует несколько проверенных способов, которые помогут снизить стресс для растений и сохранить будущий урожай.
Почему огурцы плохо переносят жару
Огурцы имеют поверхностную корневую систему, поэтому быстро реагируют на пересыхание и перегрев почвы. Когда температура длительное время превышает +30 °C, растение тратит все силы на выживаемость. Из-за этого листья начинают увядать, завязи могут опадать, а плоды — расти медленнее или приобретать горький вкус.
Поэтому в жаркий период важно не только регулярно поливать грядки, но и обеспечить растениям дополнительное питание.
Первый способ — внекорневая подкормка
Один из самых быстрых способов поддержать огурцы — опрыскивание листьев раствором кальциевой селитры.
Для приготовления раствора понадобится:
10 г кальциевой селитры;
10 л чистой воды.
Полученным раствором равномерно опрыскивают листья в вечернее время или ранним утром, когда нет палящего солнца. Такую подкормку рекомендуют проводить примерно один раз в 10 дней. Оно помогает укрепить ткани растения, снизить последствия температурного стресса и поддержать активное плодоношение.
Второй способ — питательная подкормка под корень
Не менее эффективно натуральное удобрение на основе древесной золы.
Для его приготовления требуется:
1 стакан просеянной древесной золы;
100 мл столового уксуса;
кипяток;
вода до общего объема 10 литров.
Сначала золу заливают горячей водой, после чего добавляют уксус и доливают воду до требуемого объема. Под каждый куст выливают примерно один литр готового раствора.
Такая подкормка обеспечивает растения калием, кальцием и другими полезными микроэлементами, необходимыми для формирования здоровых плодов.
Не забывайте о правильной поливе
Даже самые лучшие удобрения не дадут желаемого результата без правильной поливки.
Чтобы огурцы легче пережили жару, соблюдайте несколько простых правил:
используйте только теплую, отстоявшуюся воду;
поливайте растения рано утром или вечером;
избегайте попадания воды на листья под палящим солнцем;
После поливки замульчуйте грядку скошенной травой или соломой, чтобы дольше хранить влагу в почве.
Мульча также защищает корни от перегрева и помогает сократить испарение воды.
Если вовремя поддержать огурцы во время летнего зноя, они быстро восстановятся и продолжат активно плодоносить. Сочетание правильного полива, мульчирования, внекорневой подкормки кальциевой селитрой и внесение питательного раствора из древесной золы поможет растениям легче пережить экстремальные температуры и сохранить высокий урожай.
FAQ
Как спасти огурцы от жары?
Чтобы огурцы не пострадали от высоких температур, поливайте их теплой водой в утренние или вечерние часы, замульчивайте почву и используйте внекорневую подкормку кальциевой селитрой. Также полезно периодически подкармливать растения настоем древесной золы.
Чем подкормить огурцы в жару?
В жаркую погоду хорошо работают два варианта подкормки: опрыскивание листьев раствором кальциевой селитры (10 г на 10 л воды) и внесение под корень настоя древесной золы с добавлением уксуса. Такие подкормки помогают растениям легче переносить стресс и поддерживают формирование новых плодов.