Новое правительство уже получило главную задачу от Зеленского: что поручил президент

Зеленский поставил новому правительству главную задачу / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевой задачей нового правительства во главе с Сергеем Корецким станет подготовка страны к следующей зиме и обеспечение готовности к любому развитию событий во время войны.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

По словам Зеленского, опыт Корецкого в управлении государственными энергетическими компаниями станет важным преимуществом Кабинета министров.

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Президент напомнил, что после прихода Корецкого в «Укрнафту» компания начала работать эффективнее после завершения олигархического контроля, а возглавляемый им «Нафтогаз» смог пройти сложный отопительный сезон, несмотря на массированные российские атаки на энергетическую инфраструктуру.

«Его сильная сторона — работа именно в государственных энергетических компаниях. Он пришел в „Укрнафту“, изменил процессы в компании после олигархического контроля — „Укрнафта“ благодаря Сергею начала работать реально на наше государство. „Нафтогаз“ прошел сложную зиму, несмотря на все российские удары Украина была с газом», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина продолжает наращивать собственные дальнобойные возможности, чтобы усложнить России ведение войны и сорвать ее наступательные планы.

Однако, по его словам, даже при таком развитии событий страна должна быть готова к любому сценарию.

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«При любом сценарии Украина должна быть полностью готова защищать жизнь, защищать своих людей, обеспечить прохождение зимы. Это главная наша общая украинская задача для нового правительства», — подчеркнул Зеленский.

Президент также анонсировал изменения во взаимодействии с международными партнерами. По его словам, новое правительство должно обеспечить скорейшее выполнение уже достигнутых договоренностей с союзниками.

Напомним, 16 июля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров. Депутаты отдали за это 264 голоса.

Новым премьер-министром Украины стал эксочельщик «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Эксперты называют Корецкого сильным исполнителем и управляющим.

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