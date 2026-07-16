Дым после взрыва. / © Getty Images

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Посреди дня 16 июля в Одессе произошло несколько громких взрывов. Воздушная тревога в областном центре длилась всего 10 минут. В городе есть попадания. Погиб человек.

Что известно о взрывах, читайте в материале ТСН.ua.

Крайняя воздушная тревога звучала в Одесском районе с 12:55 до 13:05. Воздушные силы предупреждали о баражирующих боеприпасах «Бандероль» (гибрид дрона и крылатой ракеты) курсом на Лиманку, Одессу с Черного моря.

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Впоследствии местные медиа сообщили, что в городе раздались несколько очень сильных взрывов. После них к небу поднялся столб черного дыма.

Атака на Одессу — какие последствия

Глава городской военной администрации Сергей Лысак заявил, что во время дневной атаки армия Российской Федерации ударила по инфраструктуре областного центра.

«Очередная ракетная атака на город. Снова били по инфраструктуре», — подчеркнул чиновник.

Позже он сообщил, что в результате атаки погиб один человек. По меньшей мере, один пострадавший.

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Напомним, сегодня с самого утра утром РФ ударила по Одессе, где прилетело по учебному заведению.

Впоследствии Россия снова запустила ракету в направлении областного центра. Город потряс взрывы.

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