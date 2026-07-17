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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Российская ракета попала прямо в жилой дом: погибли жители, много раненых (фото)

С вечера в Одессе продолжается ликвидация страшных последствий ракетной атаки.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака в Одессу 16 июля.

Атака в Одессу 16 июля. / © Суспільне

Дополнено новыми материалами

Накануне вечером ракета российской армии разнесла жилой дом в Хаджибейском районе Одессы. Есть погибшие и травмированные.

Что известно о последствиях вечернего удара по областному центру читайте в материале ТСН.ua.

Утром глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что с ночи продолжается ликвидация последствий вчерашней ракетной атаки. Из-за «прилета» повреждения получили 11 жилых домов. На месте работают коммунальные службы.

«В результате попадания в жилой дом погибли двое мирных жителей. Еще восемь человек получили ранения», — сообщил чиновник.

Последствия ракетного удара по Одессе вечером 16 июля.

Последствия ракетного удара по Одессе вечером 16 июля.

Последствия ракетного удара по Одессе вечером 16 июля.

Последствия ракетного удара по Одессе вечером 16 июля.

Последствия ракетного удара по Одессе вечером 16 июля.

Последствия ракетного удара по Одессе вечером 16 июля.

Заметим, поздно вечером накануне РФ нанесла массированный удар по Одессе ракетами . В городе произошло повреждение гражданской инфраструктуры. После попадания возникли пожары.

Напомним, в течение дня 16 июля Россия несколько раз атаковала Одессу. Утром враг запустил ракету в направлении областного центра. Город потряс взрывы.

Посреди дня РФ также атаковала ракетами областной центр, ударив об инфраструктуре. Погиб один человек.

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Дата публикации
Количество просмотров
521
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