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Российская ракета попала прямо в жилой дом: погибли жители, много раненых (фото)
С вечера в Одессе продолжается ликвидация страшных последствий ракетной атаки.
Накануне вечером ракета российской армии разнесла жилой дом в Хаджибейском районе Одессы. Есть погибшие и травмированные.
Что известно о последствиях вечернего удара по областному центру читайте в материале ТСН.ua.
Утром глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что с ночи продолжается ликвидация последствий вчерашней ракетной атаки. Из-за «прилета» повреждения получили 11 жилых домов. На месте работают коммунальные службы.
«В результате попадания в жилой дом погибли двое мирных жителей. Еще восемь человек получили ранения», — сообщил чиновник.
Заметим, поздно вечером накануне РФ нанесла массированный удар по Одессе ракетами . В городе произошло повреждение гражданской инфраструктуры. После попадания возникли пожары.
Напомним, в течение дня 16 июля Россия несколько раз атаковала Одессу. Утром враг запустил ракету в направлении областного центра. Город потряс взрывы.
Посреди дня РФ также атаковала ракетами областной центр, ударив об инфраструктуре. Погиб один человек.