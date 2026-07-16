Шестая баллистическая атака на Киев за июль: Зеленский обратился к партнерам с важным призывом

Атака на Киев. / © Associated Press

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Ночью против 16 июля российская армия снова атаковала Киев — это уже в шестой раз за июль РФ бьет баллистикой по столице. В городе снова есть погибшие — известно о двух жертвах, а также раненых жителях.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Этой ночью во время атаки на Украину россияне применили 13 ракет, в том числе восемь баллистических, а также 151 дрон.

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«В Москве рассчитывают на террор баллистики и продолжают удары. Очень важно ускоряться с поставками перехватчиков в ПВО. Каждый пакет имеет значение и все, о чем мы договорились с партнерами, должно поступать вовремя. Оперативность этих поставок позволяет защищать жизнь наших людей и сбивать российское желание воевать дальше», — подчеркнул глава государства.

Удары РФ 16 июля — что известно

Президент подчеркнул, что из-за российских ударов дронами и авиабомбой по Харьковщине четыре человека получили ранения. Повреждены обычные жилые дома и гражданские объекты: кинотеатр, теннисные корты.

Кроме того, в Сумской области россияне атаковали тракторную бригаду, а в Запорожье многоквартирные дома. Кроме того, есть повреждения на объектах энергосети в Винницкой, Житомирской, Николаевской и Донецкой областях.

Напомним, войска РФ начали использовать новую коварную тактику — оставлять на улицах Украины взрывоопасные предметы, замаскированные под обычные бытовые вещи. В Херсоне смертельные ловушки маскировали под аккумуляторные батареи и упаковки влажных салфеток. Правозащитники обвиняют Кремль в сознательном создании угрозы гражданским, среди которых могут оказаться дети и люди, не участвующие в боевых действиях.

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