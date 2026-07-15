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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
2 хв

Королівська родина Іспанії вболівала за збірну своєї країни на Чемпіонаті світу з футболу: палац поділився відео

Учора після церемонії нагородження принцеси Жирони члени королівської родини перевдяглися, щоб подивитися, як збірна Іспанії з футболу кваліфікується до фіналу чемпіонату світу 2026 року.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королівська родина Іспанії

Королівська родина Іспанії

Вчора ввечері в Іспанії сталася захоплива подія. Збірна Іспанії з футболу здобула перемогу над Францією та вийшла у фінал чемпіонату світу 2026 року. Це історичне досягнення відзначалося у всій країні.

Того ж вечора в Барселоні відбулася церемонія вручення нагород принцеси Жирони. Церемонія, що проходила під головуванням усієї іспанської королівської родини — короля Філіпа VI, королеви Летиції та їхніх дочок Леонор та Софії, — завершилася, після чого вони залишили місце проведення церемонії та повернулися до свого готелю, де в окремій залі переглянули матч.

Пізніше в Instagram королівської сім'ї опублікували ролик, у якому ми побачили саму спонтанну і пристрасну сторону королівської сім'ї, а також явну зміну стилю: від офіційного одягу до повсякденного.

Усі четверо сидять на дивані у формі збірної Іспанії — білих футболках, у яких іспанські гравці здобули перемогу у Далласі. Король і королева перебувають у центрі, інфанта Софія сидить поруч із королевою Летицією, а принцеса Леонор — поруч із королем Філіпом.

«Іспанія вийшла у фінал!

Ви вкотре показали, чому є однією з найбільших команд світу. Тепер, коли вся країна вас підтримує, настав час боротися за титул. Дякую за те, що зробили цю подорож такою приємною. Вперед @sefutbol!», — написано у підписі під відео від королівської родини.

Нагадаємо, іспанська команда вийшла у фінал вигравши з рахунком 2:0 у команди Франції.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
134
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