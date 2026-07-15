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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Королева Летиція в чорному, а її доньки в більш яскравих відтінках: сім’я відвідала церемонію в Барселоні

Королівська родина Іспанії у повному складі відвідала церемонію «Принцеси Жирони 2026» у Великому театрі Лісеу у Барселоні.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Іспанська королівська родина

Іспанська королівська родина / © Getty Images

Кронпринцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія вітали лауреатів премії. Другий рік поспіль Великий театр Лісеу в Барселоні приймає урочисту церемонію вручення премії принцеси Жирони 2026 року.

Після церемонії нагородження принцеса Астурійська та Жиронська Леонор підійшла до трибуни, щоб вимовити промову, вільно поєднуючи іспанську та каталанську мови.

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція приїхала на церемонію в укороченому топі з вишитого тюлю від Сarolina Herrera, широких штанях з високою талією від Sybilla і взута у чорні шкіряні туфлі-човники Massimo Dutti.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор одяглася в білий штанний костюм в смужку Bleis Madrid, білий топ і взула туфлі Lodi Shoes білого кольору на підборах. Леонор зібрала волосся у високий тугий хвіст, залишивши попереду кілька пасм, а також зробила макіяж. Її сестра інфанта Софія розпустила волосся, зробивши легку хвилясту зачіску, а також була одягнена в топ із віскози Momoni Official малинового кольору та широкі штани від цього бренду.

Королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які прикраси полюбляє носити іспанська королева Летиція.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
199
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