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Королева Летиція в чорному, а її доньки в більш яскравих відтінках: сім’я відвідала церемонію в Барселоні
Королівська родина Іспанії у повному складі відвідала церемонію «Принцеси Жирони 2026» у Великому театрі Лісеу у Барселоні.
Кронпринцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія вітали лауреатів премії. Другий рік поспіль Великий театр Лісеу в Барселоні приймає урочисту церемонію вручення премії принцеси Жирони 2026 року.
Після церемонії нагородження принцеса Астурійська та Жиронська Леонор підійшла до трибуни, щоб вимовити промову, вільно поєднуючи іспанську та каталанську мови.
Королева Летиція приїхала на церемонію в укороченому топі з вишитого тюлю від Сarolina Herrera, широких штанях з високою талією від Sybilla і взута у чорні шкіряні туфлі-човники Massimo Dutti.
Принцеса Леонор одяглася в білий штанний костюм в смужку Bleis Madrid, білий топ і взула туфлі Lodi Shoes білого кольору на підборах. Леонор зібрала волосся у високий тугий хвіст, залишивши попереду кілька пасм, а також зробила макіяж. Її сестра інфанта Софія розпустила волосся, зробивши легку хвилясту зачіску, а також була одягнена в топ із віскози Momoni Official малинового кольору та широкі штани від цього бренду.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які прикраси полюбляє носити іспанська королева Летиція.