Ці два продукти з кухні можуть повернути чистоту каструлям і сковорідкам

Каструля / © pexels.com

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Картопляне лушпиння, яке більшість людей просто викидає, може стати у пригоді в господарстві. У поєднанні зі звичайною харчовою содою його використовують як домашній засіб для очищення металевих предметів від іржі. Метод не потребує дорогих засобів чи спеціальних інструментів, тому вже давно користується популярністю серед прихильників простих побутових рішень.

Про це повідомило видання Gazeta.pl.

Одне з найпоширеніших застосувань цієї комбінації — очищення сковорідок, каструль та інших металевих предметів, на яких з’явилися сліди корозії. Іржа найчастіше утворюється на виробах, що регулярно контактують із вологою.

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Вважається, що ефект такого способу забезпечують властивості обох компонентів. Харчова сода діє як м’який абразив, а сполуки щавлевої кислоти, які містяться в картопляному лушпинні, можуть полегшувати видалення іржі. Завдяки цьому очищати металеві поверхні можна без використання агресивної побутової хімії.

Як використовувати картопляне лушпиння та соду

Для цього рекомендують посипати іржаву поверхню харчовою содою, після чого покласти зверху картопляне лушпиння або половинку сирої картоплі. Інгредієнти залишають на ніч, щоб вони довше взаємодіяли з іржею. Наступного дня поверхню потрібно ретельно потерти під проточною водою. Якщо наліт не вдалося повністю видалити, процедуру радять повторити. Після очищення металевий предмет необхідно добре висушити.

Як запобігти появі іржі

Зменшити ризик появи іржі допомагає правильне зберігання металевого посуду. Після миття його рекомендують ретельно висушувати та тримати в сухому місці. Для чавунних сковорідок і каструль додатковим захистом може бути тонкий шар рослинної олії, який зменшує контакт металу з вологою. Якщо посуд зберігають один на одному, між предметами радять класти папір, щоб запобігти появі подряпин.

Такий домашній спосіб може бути корисним для видалення незначної іржі. Якщо ж корозія сильно пошкодила металеву поверхню, ефективнішими можуть виявитися спеціалізовані засоби або механічне очищення.

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Нагадаємо, більшість із нас звикли складати тарілки на полиці кухонної шафи. Це здається логічним: відкрив дверцята, дістав потрібний посуд і поставив назад. Проте дизайнери кухонь та експерти з організації простору все частіше радять відмовитися від цієї звички.

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