Біженці.

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У Німеччині розпочалася реформа системи соціальної допомоги. Від 1 липня ФНР поступово переходить від виплати «Бюргергельд» (Bürgergeld) до нової базової соціальної допомоги Grundsicherungsgeld, в основі якої принцип «підтримувати, але й вимагати».

Про це повідомляє німецький уряд.

Раніше центри зайнятості (Jobcenter) дозволяли тривалий час зосереджуватися на вивченні мови та нострифікації дипломів. Однак тепер пріоритети змістилися. Держава надалі надаватиме фінансову допомогу тим, хто її потребує, але працездатні отримувачі виплат повинні активно шукати роботу та докладати зусиль для самостійного забезпечення.

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Головним завданням працівників Jobcenter стане оцінювання того, чи може людина якнайшвидше працевлаштуватися. Натомість курси підвищення кваліфікації, перекваліфікація чи інші програми навчання призначатимуть тим, хто фактично не зможе знайти роботу без додаткової підготовки.

Що відомо про зміни

«Кожен, хто може працювати, повинен використовувати свою працю в максимально розумній мірі — таким чином, щоб не було потреби в подальшій державній підтримці. Зокрема, самотні особи зобов’язані працювати повний робочий день, якщо це доцільно», — наголошують в уряді.

Батькам, які перебувають у пошуку роботи та доглядають за дітьми, тепер можуть пропонувати працевлаштування або участь в інтеграційних заходах уже після того, як дитині виповниться 14 місяців. Раніше такі заходи стосувалися лише батьків дітей віком від трьох років.

Молоді люди, особливо ті, хто опинився у складних життєвих обставинах, мають отримувати більш комплексну допомогу та супровід. Для цього планують усунути проблеми з фінансуванням і посилити роботу центрів підтримки та працевлаштування молоді.

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Скасовується і річний «пільговий період» щодо врахування майна. Натомість розмір заощаджень, які людина зможе зберегти без впливу на виплати, визначатимуть залежно від її віку.

Також змінюються правила щодо витрат на житло. Навіть у період дії пільг їхній розмір буде обмежений — допустимий поріг становитиме не більше ніж у 1,5 раза вище за загальновстановлений рівень прийнятності.

Які санкції передбачені

Однією з головних змін стало посилення санкцій для працездатних отримувачів допомоги. Якщо людина без поважної причини не подає заявки на вакансії, відмовляється від запропонованої роботи або не бере участі в курсах чи інших заходах із працевлаштування, то Jobcenter може скоротити їй соціальні виплати до 30% щонайменше на три місяці.

Водночас, ті, хто пропустив свій перший прийом у центрі зайнятості, спочатку не зіткнуться з жодними наслідками. Втім, вже від другого пропуску виплату скорочують на 30% на місяць. Три пропуски поспіль запустять багатоступеневу процедуру, може обернутися повною відміною виплат, включно з допомогою на житло.

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Зазначається, що можливостей відхилити пропозицію роботи практично не залишилося. Від одержувача вимагають погоджуватися на будь-яку роботу, яку він здатний виконувати фізично та ментально (навіть якщо вона суттєво нижча за його кваліфікацію).

Нагадаємо, уряд Німеччини офіційно схвалив внесення України до переліку держав зі спрощеною процедурою обміну водійських посвідчень. Тепер українські мігранти зможуть отримувати німецькі права без обов’язкового складання теоретичних і практичних іспитів. Це поширюється на широкий перелік категорій, серед яких A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D та DE.

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