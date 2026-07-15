"Спочатку слово, потім ніж і смерть": Навроцького звинуватили в розпалюванні антиукраїнських настроїв

Сейм Польщі

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Маршалок (спікер) Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий різко засудив хвилю нападів на громадян України в Польщі та звинуватив низку польських політиків, зокрема президента Кароля Навроцького, у розпалюванні антиукраїнських настроїв.

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

Під час пресконференції в Сеймі Чажастий заявив, що останнім часом у Польщі почастішали випадки агресії щодо українців, і пов’язав це з політичною риторикою окремих представників влади та опозиції.

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«Полювання на українця триває. Я засуджую тут, у польському Сеймі, антиукраїнську поведінку», — наголосив він.

За словами маршалка, у польському політичному просторі дедалі частіше звучать заклики на кшталт «жодного українського компонента в польських школах», «повної полонізації українських дітей» або вимог підписання «антибандерівської декларації лояльності» громадянами України.

Чажастий заявив, що така риторика створює атмосферу ненависті та має конкретних політичних авторів.

«Ця ненависть має обличчя Брауна, Навроцького, Мацького, Чарнека, Берковича, Ковальського, Ментцена і Босака», — сказав спікер польського парламенту.

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Він також наголосив, що політики повинні усвідомлювати наслідки власних заяв.

«Стосовно інших народів треба бути людиною, а не політичною гієною. Спочатку погане слово, потім побиття, потім ніж і смерть», — попередив Чажастий.

Маршалок нагадав про низку резонансних нападів на українців у Польщі, зокрема побиття 16-річного Артема у Варшаві, напад на молодого українця в Радомі, якого перед цим змусили співати польську пісню, а також нещодавній інцидент у міському автобусі в місті Бельсько-Бялій.

За словами Чажастого, він особисто відвідував родину побитого українського підлітка Артема, а також приймав його разом із сім’єю в будівлі польського Сейму, наголосивши на необхідності протидіяти проявам ксенофобії та мови ненависті.

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Нагадаємо, антиукраїнський інцидент у громадському транспорті в місті Бельсько-Бялій, де чоловік залякував українських 11-річних дівчаток і вимагав, щоб вони повернулися до України, набув широкого розголосу після появи відео. Інцидент викликав суспільний резонанс і був засуджений представниками різних політичних сил.

Згодом поліція встановила особу агресивного чоловіка, який виявився працівником муніципального транспортного підприємства.

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