"Ніхто не зможе скасувати": Зеленський вручив Урсулі фон дер Ляєн орден та іронічно натякнув на Польщу

Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський / © Associated Press

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У середу, 15 липня, у День Української Державності, президент Володимир Зеленський нагородив у Києві очільницю Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи. Під час вручення він іронічно згадав Польщу, яка скасувала своє рішення та відібрала у нього орден.

Про це стало відомо під час урочистостей, приурочених до державного свята.

Додамо, що орден Європи — це нова державна нагорода України, заснована у липні 2026 року. Вона призначена для відзначення осіб за визначні особисті заслуги у підтримці України. Першою нагородженою стала керівниця Європейської комісії.

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Під час вручення нагороди Зеленський згадав початок повномасштабного вторгнення Росії до України.

«Ми тоді від імені та за підтримки всього українського народу подавали заявку на вступ до Європейського Союзу. Коли росіяни стояли під Києвом, ми подавали. І були удари з повітря, була смертельна небезпека всюди, безумовно, довкола. Тоді у нас була віра, мрія і впевненість, що Україна вистоїть, що Україна точно заслужила на це право: бути у нашому спільному європейському домі… Я добре пам’ятаю, хто був скептиком, хто насправді не сумнівався у наших людях, не сумнівався в Україні» — зауважив він.

Глава держави подякував Урсулі фон дер Ляєн за віру, підтримку українського народу та просування до євроінтеграції.

«Дякуємо тобі за те, що ми проходимо цей шлях разом: заявка (на членство в ЄС — ред.), статус кандидата, переговори про вступ, відкриття вже двох кластерів. Хоча вже стало очевидно, що серця України та Європи одне до одного давно відкриті», — сказав Зеленський.

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Наприкінці промови він іронічно натякнув на Польщу, яка відібрала у нього Орден Білого Орла через УПА.

«Це нагорода, якої ніхто не зможе скасувати і позбавити, бо слово України — тверде», — сказав саркастично президент України.

Вступ України до ЄС — останні новини

Нагадаємо, у Брюсселі після перерви відновили переговори щодо вступу України до ЄС. 14 липня відкрили шостий кластер — зовнішні відносини. Європейські посадовці відзначають, що Україна успішно впроваджує реформи в часи війни.

Наприкінці червня переговори про вступ України до ЄС загальмували. На засіданні робочої групи з питань розширення ЄС учасники не змогли затвердити результати скринінгу українського законодавства.

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