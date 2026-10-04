"РФ должна отвечать за эту эскалацию": Зеленский отреагировал на удары по мосту

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утренний удар по мосту в Киеве, а также атаки в других городах.

Об этом говорится в Телеграм президента.

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«Сегодня утром россияне снова ударили дроном по Северному мосту в Киеве. Атаковали дронами обычный состав медицинских препаратов в Сумах. Один человек, к сожалению, погиб. В Днепре ударили по предприятию связи. Шесть человек ранены в результате этих ударов», — отметил он.

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По его данным, в течение ночи россияне выпустили по Украине 135 ударных дронов, более 50 из них — реактивные.

«И среди главных целей этих террористов, как всегда, обычные жилые дома, критическая инфраструктура — все, что формирует обычную повседневную жизнь. Есть отключение света в громадах. Наши службы трудятся на местах. Важно, чтобы Украина оставалась наедине против этого террора… Россия должна отвечать за эту эскалацию», — добавил он.

Атаки по Украине 4 октября — что известно

Сегодня враг нанес удар по центру Днепра. Вспыхнул пожар. Россияне атаковали помещение компании связи. На месте работают все экстренные службы.

В Киеве раздавались взрывы — враг выпустил дроны. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил об очередном попадании в Северный мост.

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Российские захватчики нанесли удары управляемыми авиабомбами по Заречному району Сум. Число раненых возросло до семи. Один человек погиб.

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