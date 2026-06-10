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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Экс-футболист "Шахтера" объявил о завершении карьеры

Андрей Тотовицкий решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 33 лет.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Андрей Тотовицкий

Андрей Тотовицкий / © ФК Десна

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" и ряд других украинских клубов Андрей Тотовицкий объявил о завершении карьеры.

Об этом 33-летний украинский футболист сообщил на своей странице в Instagram.

"Всем добрый день! Есть новость. Я официально завершаю свою профессиональную футбольную карьеру. Трудное, но логичное решение, если учитывать, что последние 6 лет я больше лечился, чем играл.

Поэтому в этом посте просто хочется поблагодарить всех, кто был рядом на протяжении всей моей карьеры: партнеров по команде, тренеров, работников клубов, болельщиков и, конечно, мою семью. Спасибо ФК "Шахтер", ФК "Мариуполь", ФК "Заря", ФК "Кортрейк", ФК "Десна", ФК "Колос" и ФК "Кудровка"", — написал Тотовицкий.

Последним профессиональным клубом Тотовицкого была "Кудровка", в составе которой он провел шесть матчей. С февраля 2026 года игрок находился в статусе свободного агента.

Тотовицкий трижды становился чемпионом УПЛ с "Шахтером" и один раз — обладателем Кубка Украины.

Также за плечами Тотовицкого 12 поединков и семь голов в футболке молодежной сборной Украины (U-21).

Ранее сообщалось, что бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры.

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Дата публикации
Количество просмотров
169
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