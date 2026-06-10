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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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190
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Ексфутболіст "Шахтаря" оголосив про завершення кар'єри

Андрій Тотовицький вирішив повісити бутси на цвях у віці 33 років.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Андрій Тотовицький

Андрій Тотовицький / © ФК Десна

Колишній півзахисник донецького "Шахтаря" та низки інших українських клубів Андрій Тотовицький оголосив про завершення кар'єри.

Про це 33-річний український футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Всім доброго дня! Є новина. Я офіційно завершую свою професійну футбольну кар'єру. Важке, але логічне рішення, якщо зважати на те, що останні 6 років я більше лікувався, ніж грав.

Тому в цьому пості просто хочеться подякувати всім, хто був поруч протягом усієї моєї кар'єри: партнерам за командою, тренерам, працівникам клубів, вболівальникам і, звісно, моїй сім'ї. Дякую ФК "Шахтар", ФК "Маріуполь", ФК "Зоря", ФК "Кортрейк", ФК "Десна", ФК "Колос" та ФК "Кудрівка"", — написав Тотовицький.

Останнім професійним клубом Тотовицького була "Кудрівка", у складі якої він провів шість матчів. Від лютого 2026 року гравець перебував у статусі вільного агента.

Тотовицький тричі ставав чемпіоном УПЛ з "Шахтарем" і одного разу — володарем Кубка України.

Також за плечима Тотовицького 12 поєдинків та сім голів у футболці молодіжної збірної України (U-21).

Раніше повідомлялося, що колишній захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Ярослав Ракицький оголосив про завершення кар'єри.

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Дата публікації
Кількість переглядів
190
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