Бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры.

"Хочу обратиться к каждому своему болельщику из каждого уголка футбольного мира. Ко всем футбольным клубам, где я имел честь играть. Воздать честь каждому тренеру, каждому партнеру по команде, каждому сопернику и каждому работнику клубов, кто был рядом на протяжении этого большого пути.

Хочу по-человечески поблагодарить всех, кто поддерживал меня все эти годы. Кто радовался победам, переживал поражения и проходил этот путь вместе со мной. Сегодня я завершаю этап своей жизни как профессиональный футболист, который завоевал 30 трофеев на самом высоком уровне. И продолжаю жить футболом уже в новой роли — тренера или спортивного функционера — увидим позже.

Футбол был моей жизнью 30 лет. Не просто игрой. Не просто профессией. Вся моя жизнь построена вокруг футбола. Именно поэтому этот момент для меня особенный и непростой.

За эти годы было все: большие победы, чемпионства, еврокубковые матчи, тяжелые периоды, сильные эмоции и огромное количество людей, которые стали частью моей истории. Особая благодарность моему первому тренеру Павлу Дулинову, особому тренеру моего дубля Валерию Яремченко и футбольному ангелу — Мирчи Луческу.

Спасибо Ринату Леонидовичу Ахметову. Спасибо моей родной академии "Шахтера" и каждому работнику клуба, кто был рядом на протяжении многих лет. Спасибо, "Шахтер", за великую карьеру.

Благодарю Президента за шанс пройти этот путь вместе с 13 лет в таком великом клубе. Вы подарили мне самые лучшие возможности и помогли осуществить все футбольные мечты. Увидимся в футболе" — написал 36-летний защитник у себя в Instagram.

Ракицкий является воспитанником "Шахтера". Он выступал за донецкий клуб с 2006 по 2019 год, после чего перешел в питерский "Зенит", из-за чего перестал вызываться в сборную Украины.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он расторг контракт с "Зенитом" и присоединился к "Шахтеру" для участия в благотворительных матчах в поддержку Украины во время войны с российскими оккупантами.

Первую часть сезона-2022/23 он провел в турецком клубе "Адана Демирспор", после чего в январе 2023 года вернулся в "Шахтер".

Летом 2024 года Ракицкий покинул "Шахтер", а в марте 2025-го подписал контракт с "Черноморцем", который и стал последним клубом в его профессиональной карьере.

Ярослав завоевал 23 трофея с "Шахтером": выиграл 10 чемпионатов, 7 Кубков и 6 Суперкубков Украины.

На счету Ракицкого 54 матча за сборную Украины, в которых он забил 5 голов. В составе "сине-желтых" он был участником Евро-2012 и Евро-2016.

