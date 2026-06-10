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Олена Шоптенко показала помітно підрослого сина і ніжно привітала його з 8-річчям
Син Олени Шоптенко святкує день народження. Танцівниця вже привітала його та показала, як він з роками змінився.
У родині української хореографині Олени Шоптенко особливе свято. У сина танцівниці Олексія день народження.
Хлопчику виповнилось вже вісім років. Звичайно ж, танцівниця з нагоди особливої дати присвятила синові вітальний допис в Instagram. Знаменитість опублікувала серію фото з Олексієм. Кадри були зроблені в різний час, тож можна помітити, як син Олени Шоптенко з роками змінювався. На світлинах Олексій зображений як і зовсім малюком, так і вже дорослим.
Також хореографиня адресувала синові теплі слова. Олена Шоптенко наголосила, що неабияк щаслива бути мамою Олексія. При цьому танцівниця зазначила, що син — це найважливіше в її житті. Разом із тим знаменитість звернулась до дитини та побажала йому лишатися сміливим бути собою.
«З днем народження, мій дорослий малий! Бути твоєю мамою вже 8 років — це моє найбільше щастя і найкращий та найважливіший проєкт у житті! Залишайся завжди таким сміливим — бути собою, таким, який ти є» — звернулась до сина хореографиня.
До речі, Олена Шоптенко також поділилась кадром зі святкування дня народження. Сімейство влаштувало вечерю в одному з ресторанів. Звичайно, Олексій ласував тортом та загадував бажання.
Зазначимо, Олена Шоптенко виховує сина, з яким живе в Австрії. Батько хлопчика — бізнесмен Олексій Іванов, з яким танцівниця прожила в шлюбі близько шести років.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Аліна Шаманська показалася з 8-річним сином-красунчиком. Знаменитість також розповіла про свій статус самотньої мами.