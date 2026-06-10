ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
2 хв

Олена Шоптенко показала помітно підрослого сина і ніжно привітала його з 8-річчям

Син Олени Шоптенко святкує день народження. Танцівниця вже привітала його та показала, як він з роками змінився.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Олена Шоптенко з сином

Олена Шоптенко з сином / © instagram.com/alena_shoptenko

У родині української хореографині Олени Шоптенко особливе свято. У сина танцівниці Олексія день народження.

Хлопчику виповнилось вже вісім років. Звичайно ж, танцівниця з нагоди особливої дати присвятила синові вітальний допис в Instagram. Знаменитість опублікувала серію фото з Олексієм. Кадри були зроблені в різний час, тож можна помітити, як син Олени Шоптенко з роками змінювався. На світлинах Олексій зображений як і зовсім малюком, так і вже дорослим.

Олена Шоптенко з сином / © instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко з сином / © instagram.com/alena_shoptenko

Також хореографиня адресувала синові теплі слова. Олена Шоптенко наголосила, що неабияк щаслива бути мамою Олексія. При цьому танцівниця зазначила, що син — це найважливіше в її житті. Разом із тим знаменитість звернулась до дитини та побажала йому лишатися сміливим бути собою.

Олена Шоптенко з сином / © instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко з сином / © instagram.com/alena_shoptenko

«З днем народження, мій дорослий малий! Бути твоєю мамою вже 8 років — це моє найбільше щастя і найкращий та найважливіший проєкт у житті! Залишайся завжди таким сміливим — бути собою, таким, який ти є» — звернулась до сина хореографиня.

До речі, Олена Шоптенко також поділилась кадром зі святкування дня народження. Сімейство влаштувало вечерю в одному з ресторанів. Звичайно, Олексій ласував тортом та загадував бажання.

Олена Шоптенко з сином / © instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко з сином / © instagram.com/alena_shoptenko

Зазначимо, Олена Шоптенко виховує сина, з яким живе в Австрії. Батько хлопчика — бізнесмен Олексій Іванов, з яким танцівниця прожила в шлюбі близько шести років.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Аліна Шаманська показалася з 8-річним сином-красунчиком. Знаменитість також розповіла про свій статус самотньої мами.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
134
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie