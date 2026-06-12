Функціональне печиво для собак і котів на основі білка з комах: новинка від PRACTIK

Реклама

Український виробник PRACTIK презентував функціональне печиво «Інсекта Журавлина» для собак і котів — ласощі на основі протеїну комах із додаванням журавлини, амаранту, клітковини та комплексу для підтримки травлення.

Інсектний білок як новий стандарт у pet food

Головний інгредієнт печива — протеїн комах Hermetia illucens, відомих як «чорна львинка». Звучить як екзотика? Насправді це світовий ветеринарний тренд для здоров’я котів та собак. Він уже став одним із найпомітніших перспективних трендів у харчуванні улюбленців в Європі, а завдяки PRACTIK тепер доступний і в Україні.

Згідно з рекомендаціями FEDIAF, інгредієнти на основі комах розглядають як сучасне джерело тваринного білка для pet food: поживне, легке для засвоєння і більш відповідальне щодо використання природних ресурсів.

Реклама

Протеїн комах має високий вміст амінокислот, містить кальцій і фосфор, а також природні компоненти, зокрема антимікробні пептиди та хітин. Хітин може діяти як пребіотичне волокно: підтримувати мікрофлору кишківника і сприяти комфортному травленню.

Печиво PRACTIK — безпечний склад для чутливого травлення

Печиво «Інсекта Журавлина» містить 32% білку комах, що є єдиним джерелом протеїну у складі. Інсектний білок досі є рідкістю у раціонах, тому його часто розглядають як гіпоалергенну альтернативу для улюбленців із чутливістю до традиційних тваринних білків, як-от курка, яловичина, свинина чи риба.

У складі немає поширених алергенів і глютену. Якщо від класичних ласощів виникає свербіж, почервоніння шкіри або розлади травлення — печиво PRACTIK може стати безпечним варіантом заохотити улюбленця з користю.

Формулу доповнює журавлина — джерело природних антиоксидантів і вітаміну C. У pet food її використовують для щоденної підтримки організму, зокрема сечовидільної та імунної системи. Амарант додає поживності та підтримує обмін речовин, а клітковина, псиліум і комплекс Digest Ease Blend сприяє злагодженій роботі травлення.

Реклама

Хрустке печиво у формі лапки легко ламати на менші шматочки, тому смаколик підходить всім породам собак і котів. Формат зручний для прогулянок, тренувань, заохочення після грумінгу або спокійного домашнього ритуалу.

Чому інсектний білок привертає увагу світу?

Головна причина — турбота про довкілля. Порівняно з птицею, свининою та великою рогатою худобою, інсектний білок має менший екологічний слід. Виробництво білку комах потребує значно менше земельних, водних і кормових ресурсів, ніж традиційне тваринництво.

Для виробництва 1 кг білка личинка чорної львинки використовує лише близько 4% води, необхідної для отримання такої ж кількості білка від великої рогатої худоби.

Одну тонну личинок можна виростити приблизно за два тижні на площі розміром із середню кімнату, тоді як для худоби потрібно значно більше часу та простору.

Комахи здатні перетворювати органічні побічні продукти (відходи) на якісний білок, що робить цей напрям частиною циркулярної економіки.

PRACTIK запускає нову хвилю функціонального pet food в Україні

Світові інновації змінюють уявлення про харчування тварин, роблять його поживнішим, функціональним і більш дружнім до довкілля. Для України запуск такого продукту — революційний крок у розвитку категорії ласощів.

Український виробник PRACTIK показує, що ринок pet food в Україні здатний працювати з новітніми технологіями, які вже впливають на європейський ринок. Нове функціональне печиво «Інсекта Журавлина» створено на перетині нутриціології, турботи про чутливе травлення та екологічно свідомого виробництва.

Реклама

Новинка вже доступна для замовлення на сайті PRACTIK .

Новини партнерів