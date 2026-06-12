ЧМ-2026 по футболу: расписание матчей на 13 июня и прогнозы букмекеров

Болельщики сборной США / © Associated Press

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В субботу, 13 июня, на чемпионате мира-2026 по футболу состоится третий игровой день — болельщики увидят два матча стартового тура.

Откроет игровой день поединок в группе D между сборными США и Парагвая. Встреча на "SoFi Stadium" в городе Инглвуд в округе Лос-Анджелес штата Калифорния начнется в 04:00 по киевскому времени.

Кроме американцев и парагвайцев, в этом квартете также соревнуются сборные Австралии и Турции, которые очный матч первого тура проведут в воскресенье, 14 июня, в 07:00 по киевскому времени.

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Прогноз букмекеров на матч США — Парагвай

Фаворитом матча букмекеры считают сборную США. На победу одной из хозяек Мундиаля можно поставить с коэффициентом 2,14. Ничья — 3,28. Выигрыш Парагвая — 3,88.

В другом поединке этого игрового дня сильнейшего будут определять сборные Катара и Швейцарии. Матч состоится на стадионе "Levi's" в американском городе Санта-Клара, начало — в 22:00 по киевскому времени.

Катар и Швейцария выступают в группе B. В другом матче стартового тура этого квартета Канада, которая является одной из трех стран-хозяек ЧМ-2026, померяется силами с командой Боснии и Герцеговины (12 июня, 22:00).

Прогноз букмекеров на матч Катар — Швейцария

Абсолютным фаворитом матча букмекеры считают Швейцарию. На победу "крестоносцев" принимаются ставки с коэффициентом 1,23. Ничья — 6,50. Выигрыш Катара станет огромной сенсацией — 15,00.

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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