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Росія вгатила дронами і КАБами по одній з областей: є жертви і поранені (фото)
Через атаки FPV-дронами та КАБами на Запоріжжі загинули двоє людей.
Російські війська 12 червня завдали ударів по Запорізькій області, застосувавши дрони та авіабомби. Внаслідок чергових воєнних злочинів ворога є загиблі та поранені серед мирних жителів.
Про це повідомила Національна поліція України.
Російські окупанти здійснили атаку на Преображенку за допомогою FPV-дронів. Унаслідок удару загинули двоє чоловіків. Один із них — 47-річний місцевий житель. Особу другого загиблого наразі встановлюють правоохоронці.
Також ворог завдав ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Запорізького району. У результаті атаки поранень зазнали двоє чоловіків віком 58 і 77 років.
У Запоріжжі внаслідок атаки безпілотників постраждала 61-річна жінка.
Нагадаємо, вдень 12 червня російські безпілотники атакували торговельний центр у Запоріжжі, також пошкоджено авто на парковці. Було відомо про одну постраждалу жінку з легким осколковим пораненням. Вибухи пролунали після 10:00 на тлі тривалої повітряної тривоги.