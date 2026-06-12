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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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237
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1 хв

Росія вгатила дронами і КАБами по одній з областей: є жертви і поранені (фото)

Через атаки FPV-дронами та КАБами на Запоріжжі загинули двоє людей.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Наслідки атаки по Запорізькій області

Наслідки атаки по Запорізькій області / © Національна поліція України

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська 12 червня завдали ударів по Запорізькій області, застосувавши дрони та авіабомби. Внаслідок чергових воєнних злочинів ворога є загиблі та поранені серед мирних жителів.

Про це повідомила Національна поліція України.

Російські окупанти здійснили атаку на Преображенку за допомогою FPV-дронів. Унаслідок удару загинули двоє чоловіків. Один із них — 47-річний місцевий житель. Особу другого загиблого наразі встановлюють правоохоронці.

Також ворог завдав ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Запорізького району. У результаті атаки поранень зазнали двоє чоловіків віком 58 і 77 років.

У Запоріжжі внаслідок атаки безпілотників постраждала 61-річна жінка.

Наслідки атаки по Запорізькій області / © Національна поліція України

Наслідки атаки по Запорізькій області / © Національна поліція України

Наслідки атаки по Запорізькій області / © Національна поліція України

Наслідки атаки по Запорізькій області / © Національна поліція України

Нагадаємо, вдень 12 червня російські безпілотники атакували торговельний центр у Запоріжжі, також пошкоджено авто на парковці. Було відомо про одну постраждалу жінку з легким осколковим пораненням. Вибухи пролунали після 10:00 на тлі тривалої повітряної тривоги.

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Дата публікації
Кількість переглядів
237
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