Разоблачение: 8 вещей, которые нужно выбросить в начале лета

Коробки с ненужными вещами / © Credits

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Начало лета — прекрасное время для избавления от лишнего, поэтому The Spruce поговорили с профессиональными организаторами о вещах, от которых людям стоит избавиться в начале лета.

Начните лето с минималистичного образа, избавившись от этих восьми вещей.

Просроченный солнцезащитный крем и средства гигиены

Защита и уход за кожей — обязательные условия лета, но когда вы в последний раз проверяли, сколько у вас флаконов?

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Вам нужно собрать кучу вещей, включая лосьоны, солнцезащитными кремами, полупустыми бутылками продуктов, которые вы никогда не используете, и множеством других вещей, проверять сроки их годности и решительно избавляться от лишнего.

Эффективность защиты SPF со временем снижается, поэтому рекомендуется проверить и убедиться, что он по-прежнему действует, чтобы вы получили надлежащую защиту.

Старая зимняя одежда

Вы уже меняете зимний гардероб на сезонную одежду, но вместо того, чтобы складывать все старые свитеры и шарфы на хранение, стоит пересмотреть зимние вещи и избавиться от некоторых старых, неиспользуемых вещей.

Одежда из прошлого периода жизни

Хотя легко избавиться от изношенной или больше не подходящей одежды, у всех нас в шкафу есть вещи, которые мы редко носим. Одежду, которая вам нравится, но не имеет идеального оттенка, или вещи, которые немного «неправильно» сидят на вас, к которым вы никогда не тянетесь с энтузиазмом, не стоит хранить. Если вам приходится оценивать вещи фразой типа «Я могу надеть это, если или когда…», вы можете от них избавиться.

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Просроченные продукты из морозильной камеры и кладовой

Готовясь к летним барбекю и вечеринкам, самое время проверить кладовую и морозильную камеру и избавиться от просроченных или несвежих продуктов, о которых вы, вероятно, давно забыли.

Хотя сроки годности скорее являются ориентиром, чем строгим правилом, если вы не помните, когда в последний раз пользовались продуктом, а срок годности уже давно истек, вероятно, лучше выбросить его, чтобы освободить место для новых продуктов.

Вещи «на всякий случай»

Если вы из тех, кто любит быть начеку, у вас, вероятно, есть ящик (или два), заполненный вещами «на всякий случай», за которые вы цепляетесь, ожидая идеального момента.

Пора расстаться хотя бы с некоторыми из них, особенно если вы надеетесь принять более минималистичный образ жизни этим летом. Это могут быть образцы или бесплатные вещи, которые вы получили в течение года, дубликаты, которые вам никогда не понадобятся, или вещи, которые вы сохранили, потому что чувствуете вину за то, что от них отказались. Проведите этот год без чувства вины и почувствуйте себя хорошо, отдав вещи в секонд-хенд, чтобы другие могли ими наслаждаться.

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Подержанное оборудование для гриля и кухонная утварь

Лето дарит удовольствие от приготовления блюд на гриле на свежем воздухе. Убедитесь, что ваши приборы для гриля в порядке, и выбросьте или отдайте вещи, которые требуют замены или уже отслужили свое.

Стоит оставлять только те вещи, которые, как вы знаете, вам действительно пригодятся. Отдавая приоритет своим любимым вещам, вы избавите себя от необходимости перебирать кучу предметов и гаджетов, с которыми вы не знаете, что делать.

Многоразовые сумки для покупок

Хотя приятно иметь под рукой одну-две сумки для летних походов на рынок и прогулок в парке, множество сумок может быстро занять не один ящик.

Оставьте только несколько своих любимых и отдайте остальные. Отдавайте предпочтение более вместительным, изолированным сумкам для походов за продуктами.

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Положите свои любимые сумки в сумку, гараж или багажник, чтобы они точно пригодились, а не храните их там, где они могут остаться невостребованными.

Детские игрушки, игры и одежда

Лучше вместе с детьми перебрать их вещи, чтобы определить, что им больше не нужно.

Сейчас самое время пересмотреть летнюю одежду ваших детей или подростков. В девяти случаях из десяти они из нее выросли, и пора покупать новую.

Когда речь заходит об игрушках и играх на свежем воздухе, вещи могут быть повреждены или сломаны и потребовать замены, либо же дети могут просто перерасти игрушки, которыми они увлекались прошлым летом. Возможность расстаться с вещами, которые только собирают пыль в гараже, может освободить место для новых летних занятий.

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Чтобы избавиться от ещё большего количества беспорядка, проверьте места, где летом скапливаются вещи, но, кажется, никогда не исчезают. Осмотрите свои пляжные сумки, холодильники, контейнеры для игрушек, контейнеры для солнцезащитного крема и спрея от насекомых, а также место, где вы храните игры на свежем воздухе и спортивное снаряжение.

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