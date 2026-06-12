Украинцев напугал большой паук-волк: эксперт объяснила, насколько он опасен

Паук-волк. Фото: Национальный природный парк «Пуща Радзивила»

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В Ровенской и Киевской областях недавно заметили паука-волка, однако его появление не является чем-то необычным для Украины.

Об этом в эфире «Київ24» рассказала сотрудница Херсонского государственного университета, арахнолог Анастасия Иосипчук.

По её словам, речь идёт о южнорусском тарантуле (Lycosa singoriensis), который распространён почти по всей территории страны, в том числе и в северных областях. Первые упоминания об этом виде на украинских землях датируются еще концом XIX — началом XX века.

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Специалист пояснила, что люди редко сталкиваются с такими пауками, поскольку они ведут преимущественно ночной образ жизни. Днем пауки-волки обычно находятся в норах. В то же время после размножения самки могут выходить наружу вместе с потомством, поэтому их чаще замечают и в дневное время.

Арахнолог также отметила, что паук-волк может укусить человека, однако для большинства людей он не представляет серьезной опасности. По её словам, токсичность его яда обычно не превышает последствий укуса пчелы.

«Все зависит от аллергической реакции человека. Но это уже индивидуально», — отметила эксперт.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Ровенской области заметили большого волосатого паука. Как выяснилось, это была самка паука-волка, которая вынашивает на себе своих детенышей.

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