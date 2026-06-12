Россия ударила по гражданской инфраструктуре на Сумщине: есть погибшая

Враг атаковал Сумщину / © Getty Images

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Российские захватчики в ночь на 12 июня атаковали беспилотниками объект гражданской инфраструктуры в Шосткинской общине Сумской области в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Он заявил, что в результате атаки погибла 44-летняя женщина.

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Еще одна женщина, 33 лет, получила тяжелые травмы. Медики оказывают ей необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Григоров добавил, что в результате атаки значительных разрушений и повреждений получило трехэтажное нежилое здание.

Ранее сообщалось, что в результате российского удара по Чугуеву Харьковской области три человека погибли, среди которых беременна 22-летняя женщина.

Мы ранее информировали, что российские захватчики ночью атаковали баллистическими ракетами Украину.

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