Исторический рекорд: в мире впервые появился официальный долларовый триллионер

Илон Маск / © Associated Press

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Американский предприниматель Илон Маск вошел в историю как первый человек в мире, чье состояние превысило отметку в 1 триллион долларов.

Об этом сообщает Reuters.

До выхода SpaceX на биржу журнал Forbes оценивал состояние Маска примерно в 780 миллиардов долларов. По этому показателю он с большим отрывом опережал других участников рейтинга самых богатых людей планеты. Ближайшим к нему был соучредитель Alphabet Ларри Пейдж, капитал которого оценивали около 300 миллиардов долларов.

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После IPO основная часть состояния Маска сосредоточилась именно на SpaceX. Стоимость его пакета акций в компании оценивается примерно в 866 миллиардов долларов. Вместе с долями в Tesla и других проектах, среди которых Neuralink, The Boring Company, xAI и социальная сеть X, общий капитал бизнесмена превысил 1,1 триллиона долларов.

В четверг, 11 июня, SpaceX привлекла рекордные 75 миллиардов долларов во время первоначального публичного размещения акций. В то же время, эксперты предостерегают, что рыночная оценка компании на уровне 1,77 триллиона долларов в значительной степени основывается на перспективных технологиях, коммерческая окупаемость которых может потребовать многих лет или даже десятилетий.

Илон Маск остается одной из самых влиятельных и одновременно противоречивых фигур современного бизнеса. Одни сторонники высоко оценивают его нестандартный стиль руководства и откровенную манеру общения, в то время как критики обвиняют предпринимателя в чрезмерной концентрации влияния, проблемах корпоративного управления и активном вмешательстве в политические процессы.

Ранее сообщалось, что Иран заявил, что рассматривает все компании, связанные с американским миллиардером Илоном Маском и его бизнесами на Ближнем Востоке как законные военные цели.

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Мы ранее информировали, что Илон Маск назвал себя последней линией обороны человечества против агрессивного ИИ во время выступления в суде.

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