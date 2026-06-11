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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия атаковала железную дорогу в одном из городов: есть погибший и раненые

Не все работники железной дороги успели укрыться в укрытии.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Поезд "Укрзализныци"

Поезд «Укрзализныци» / © "Укрзализныця"

В среду, 11 июня, Россия атаковала железнодорожное депо в Конотопе Сумской области. Один работник железной дороги погиб, четверо получили ранения.

Об этом сообщил руководитель «Укрзализныци» Александр Перцовский.

По его словам, не все работники успели укрыться в укрытии.

«У нас жесткий вражеский удар по Конотопу — по железнодорожному депо. Шахеды предварительно реактивны, близко к границе — и от предупреждения не все успели перейти в укрытие. Это подробно по секундам разбираем», — написал он.

Перцовский добавил, что раненые железнодорожники находятся в больнице.

«Одна наша коллега погибла во время этого удара. Четверо коллег получили травмы, с ними рядом в больнице находятся наши люди, оказывается вся необходимая помощь», — сказал он.

Атака РФ по Сумщине 11 июня — последние новости:

Утром российская армия нанесла удар по Конотопу Сумской области. Зафиксированы прилеты в городе. По информации местных властей, из-за атак — перебои со светом, водо- и газоснабжением.

Кроме того, в Шосткинском районе Сумской области российский дрон убил 67-летнюю женщину в собственном доме: рядом были внуки — 3-летний мальчик и 4-летняя девочка. БпЛА прицельно попал прямо в дом.

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Дата публикации
Количество просмотров
26
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